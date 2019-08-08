Пикник в Кохтла-Нымме: концерт плюс кино на свежем воздухе

Руководитель народного дома Юри Линк сказал, что прошлогодний пикник, а также вечер автокино, проведенный ими в июне, показали, что новые формы летнего досуга на свежем воздухе привлекают не только жителей волости, но и соседних городов. 19 августа зрителей ждет насыщенный впечатлениями вечер. С удовольствием откликнулись на приглашение украсить летний вечер акустический дуэт Лийс Мяэсалу и Тармо Вальма. А в 21.30 на большом экране покажут нашумевшую киноленту "Правда и справедливость" по мотивам романа Антона Хансена Таммсааре. Фильм идет на эстонском языке с русскими и английскими субтитрами.

- Это масштабная картина, побившая рекорд просмотров сразу же после выхода в начале текущего года, - подчеркивает Линк. - Стоит учесть, что фильм длится более трех часов. Весной Тойлаская волость приобрела новое оборудование для кинопроката, которое уже опробовали, поэтому могу гарантировать качественную картинку и звук в нашем импровизированном кинотеатре.