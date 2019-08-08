Пикник в Кохтла-Нымме: концерт плюс кино на свежем воздухе

В канун Дня восстановления независимости Эстонии, 19 августа, народный дом Кохтла-Нымме устраивает вечер-пикник: уютно расположившись на зеленой площадке около очага культуры, в 20.00 все желающие могут послушать концерт, а после небольшого перерыва посмотреть фильм "Правда и справедливость". Участие - бесплатно.
Руководитель народного дома Юри Линк сказал, что прошлогодний пикник, а также вечер автокино, проведенный ими в июне, показали, что новые формы летнего досуга на свежем воздухе привлекают не только жителей волости, но и соседних городов. 19 августа зрителей ждет насыщенный впечатлениями вечер. С удовольствием откликнулись на приглашение украсить летний вечер акустический дуэт Лийс Мяэсалу и Тармо Вальма. А в 21.30 на большом экране покажут нашумевшую киноленту "Правда и справедливость" по мотивам романа Антона Хансена Таммсааре. Фильм идет на эстонском языке с русскими и английскими субтитрами.
- Это масштабная картина, побившая рекорд просмотров сразу же после выхода в начале текущего года, - подчеркивает Линк. - Стоит учесть, что фильм длится более трех часов. Весной Тойлаская волость приобрела новое оборудование для кинопроката, которое уже опробовали, поэтому могу гарантировать качественную картинку и звук в нашем импровизированном кинотеатре.
Организаторы советуют захватить с собой пледы и корзинку для пикника, но на территории будет работать также кафе. Они надеются на красивую летнюю погоду, но если вдруг не повезет, мероприятие не станут отменять - все пройдет под крышей народного дома.