ОДИН ВОПРОС: Что могло бы остановить падение рейтинга Центристской партии, находящейся в коалиции с EKRE?

Самый популярный политик Центристской партии в Ида-Вирумаа ЯНА ТООМ:

- Вы очень хорошо знаете: я с самого начала была против этой коалиции. Окей, они (EKRE) получили свой шанс, по моей оценке, они этой возможностью правильно не воспользовались. Надо, пожалуй, отправить людям четкий сигнал, мол, прекратите этот цирк. Дело здесь вообще не в риторике - мне не нравится то, что мы говорим об изменении риторики, - дело на самом деле в ценностях.

EKRE должна посмотреться в зеркало, закрыть рот, сосредоточиться на работе, и я не знаю, как они смогут уладить это внутри партии, чтобы не было глупостей каждый день. Но я на самом деле думаю, что этого не случится, поскольку они находятся в перманентном запале кампании. Каждый божий день на виду.