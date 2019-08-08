Нарва-Йыэсуу отпразднует свой день рождения скромнее обычного

День города Нарва-Йыэсуу празднуется в начале августа, так как 10 августа 1993 года был получен городской статус, а независимым от Нарвы самоуправлением курорт стал еще в 1989-м.

Празднования Дня города Нарва-Йыэсуу в этом десятилетии всегда проходили с карнавальными шествиями, однако в этот раз его не будет. Ровно в полдень в Светлом парке начнется концертно-развлекательная программа, которую откроет детский концерт. Звездами же вечерней сцены станут духовой кавер-оркестр "Orchestra Beat", исполнители Алика Милова, Влад Одинцов, Уку Сувисте.

Между концертами, а именно с 14.00 до 17.00, будет идти развлекательная программа для молодежи в скейт-парке у школы.

На следующий день, 11 августа, в городском музее пройдут мероприятия для детей. Воскресным вечером на свой благотворительный вечер в зале спа-санатория "Нарва-Йыэсуу" всех желающих приглашает сатирик Семен Альтов, являющийся давним жителем курортного города и в каком-то смысле его достопримечательностью.

Все мероприятия Дня города состоятся при любой погоде.

Немного поскромнее

Организацией мероприятий Дня города занимается муниципальный досуговый центр Нарва-Йыэсуу, и руководящая им Наталья Мячина подтвердила "Северному побережью": от карнавального шествия отказались. На то есть, по ее словам, комплекс причин.

- Получали обратную связь от местных организаций, что неохота им в этом участвовать, сложно собирать людей. В прошлом приходилось даже нанимать артистов для шествия, - рассказала Мячина.

Она отметила, что дневной детский концерт в городском парке станет хорошей заменой шествию, особенно с учетом того, что в прошлые годы именно дневная концертная программа бывала относительно слабой. В детском концерте примут участие коллективы из нарвского ДК "Ругодив" и наверняка кто-то из местных.

- Мы решили отходить от привлечения больших звездных артистов, а действовать поскромнее. Больше сил и ресурсов будем тратить на небольшие разнообразные мероприятия, - объяснила Мячина новую культурно-развлекательную политику самоуправления Нарва-Йыэсуу.

Очень трудное полугодие

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин отметил, говоря о предстоящем праздновании, что карнавальное шествие решили отменить еще задолго до новости о недополучении эконалогов. (Как уже писалось, из-за уменьшения объема добычи сланца к концу 2019 года в горбюджете Нарва-Йыэсуу может случиться минус в 500-700 тысяч евро.) Посоветовались насчет праздника, по словам Ильина, и с местными представителями туристического бизнеса.

- В последние годы была заметна неактивность тех, кто раньше принимал участие в шествии, - отмечает мэр. - Мы решили добавить больше возможностей для детей, организуем большую детскую зону.

Ильин рассказал, что из-за минуса в бюджете Нарва-Йыэсуу сократят только объемы новопланировавшихся инвестиций, как, например, проектирование городской площади и реконструкция детского сада. "А те мероприятия, которые уже были утверждены, мы решили не урезать и радикально не изменять".