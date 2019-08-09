В воскресенье всех любителей животных приглашают в зоопарк Пяйте, где многие занятия будут бесплатными, однако в конечном счете надеются собрать деньги для помощи большему числу животных.

Детеныш косули с тремя ногами. Аист с наполовину ампутированным крылом.

Со спасения лошадей семь лет назад всё и началось. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Избежавшие участи стать шашлыком овцы, привезенные с пушной фермы лисицы, найденный в лесу и страдающий от тяжелой болезни мясной кролик, забракованная коза, поломавшие ноги в ходе соревнований на ипподроме и после этого оказавшиеся бесполезными лошади.

В Пяйтеском приюте для животных сталкиваются равнодушие и заботливость людей. Один при покосе калечит животных и птиц, другой платит за их выживание ветеринару большие деньги. Один хочет отправить ставшее бесполезным животное на убой или куда-то его выбрасывает, другой забирает его себе, выхаживает и дает новый шанс.

Приют - дорогое хобби

- У нас есть не только мини-зоопарк, где гости могут посмотреть на животных; есть и приют, где сейчас находится около семидесяти животных, - рассказывает хозяйка зоопарка Ксения Клочкова.

Мини-зоопарк в действительности поддерживает содержание приюта, позволяя немного заработать на экскурсиях. Этой же цели служат тренировки по верховой езде.

- Содержание приюта обходится недешево; например, если животное болеет, то лечение стоит очень дорого. Есть хотят как обитатели зоопарка, так и приюта - зимой у нас уходит 350 рулонов сена, в прошлом году один рулон стоил 15 евро. Сами мы сено не заготавливаем; у нас, правда, есть 15 гектаров земли, но лошади съедают всю траву, так что сено приходится покупать.

Эти овцы шашлыком не стали. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Для большинства обитателей - это лошади, козы, овцы, корова, ламы, кролики - сено как раз является основным видом корма. Вдобавок приходится покупать минеральные вещества и прочие необходимые добавки. Кошки (их около двадцати) и собаки (их девять) получают свой сухой корм и консервы, собачья еда подходит и лисицам, которым дают вдобавок мясо и яйца (и иногда арбуз, который им очень нравится).

Ламы - единственные животные, которых не пришлось спасать. На самом деле Ксения хотела приобрести альпак, но когда отправилась их покупать, то ее сердце покорила лама. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Когда в Пяйте оказывается попавшее в беду дикое животное (чтобы его принять, приходится каждый раз просить разрешения у Департамента окружающей среды, поскольку разрешения на содержание диких животных у зоопарка пока нет), это означает дополнительные расходы. Лосятам, привезенным весной из Кохтла-Нымме, поначалу покупали козье молоко ("Коза у нас есть, но молока нет", - смеется Ксения), позднее одна фирма подарила два мешка молочной смеси.

Коза, которую прежний хозяин сразу после ее рождения забраковал. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Находящихся сейчас в приюте детенышей косули кормят из рожка козьим молоком.

У каждого животного своя история

Крошечных косуль сначала было трое. В Пяйте они попали с небольшой разницей во времени из разных мест. Два детеныша пострадали при покосе; одному пришлось ампутировать заднюю ногу, и теперь он прилежно учится передвигаться на трех ногах, у второго была травмирована голова и его спасти не удалось. Третий детеныш оказался в приюте по человеческой глупости: его нашли в лесу, решили, что мать его бросила, и привезли в Пяйте.

Детеныши косули пока получают пищу из рожка. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

- Его мы, наверное, сможем позднее отвести обратно в лес, но тот, что с тремя ногами, конечно, останется жить у нас, - говорит Ксения.

Также попавшему под ножи косилки аисту пришлось ампутировать половину крыла, и он тоже проведет остаток жизни в приюте.

Одна из двух лисиц, спасенных с пушной фермы. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Своя история есть и у всех остальных животных: лошадей, хорьков, кошек, кроликов, собак…

- Эту собаку зовут Бетти, - показывает Ксения найденную в Йыхви собаку, которую сбила машина. - Кости были переломаны, операция стоила две тысячи евро. Поначалу она вообще не пользовалась задними лапами, теперь уже их чувствует. Мы смастерили для нее вспомогательное средство с колесиками, и надеемся, что вскоре она уже будет бегать сама. В сентябре Бетти отправится к новому хозяину, который начнет ее водить в бассейн на акватерапию.

Нового хозяина нашли - точнее, новый хозяин нашел собаку, - благодаря тому, что его лошадь живет у Ксении.

Кто хочет узнать истории всех животных, тому стоит самому отправиться в зоопарк Пяйте.

Например, в это воскресенье, когда состоится День доброты.

Возможность увидеть и поддержать

- Пришла идея, что в такой день люди, может быть, нам помогут, - говорит Ксения.

- Вход в мини-зоопарк в этот день бесплатный. Бесплатно расскажет о своей деятельности и исторический клуб "Loki Rebased", наши девочки покажут, как ездить верхом на лошади и прыгать, а также выступят с пони, который умеет делать трюки. Деньги мы хотим собрать за счет продажи блинов и коктейлей, возможности прокатиться верхом, лотереи и аукциона. Конечно, можно будет сделать и пожертвования.

По словам Ксении, когда люди приходят к ним в зоопарк на экскурсию, они знают, что за это нужно платить, и обычно платят даже сверх запрашиваемой цены.