В прошлом году в Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарве с большим успехом прошел спектакль "Банкет в Париже" рижского гастрольного театра "А". Все представления собрали аншлаги. В понедельник, 5 мая, спектакль покажут в Йыхвиском концертном доме. Среди участников международного творческого проекта есть наши земляки - Борис Богданов, режиссер и исполнитель одной из ролей, а также актер Сергей Рымар. О театральном коллективе, постановках и собственном творческом пути рассказал Борис Богданов.
CV: Борис Богданов
- Родился 13 февраля 1986 года в Нарве.
- Закончил кохтла-ярвескую среднюю школу №3 (позже - Кесклиннаская).
- Закончил актерский факультет Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ).
- Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).
- Работал в театральной студии "16-я комната" Нарвского Дома детского творчества, нарвском театре "Ильмарине", до 2022 года - в различных московских театрах. Сыграл более пятидесяти ролей в кино.
- После начала войны России с Украиной переехал в Америку.
- В 2023 году вернулся на родину в Эстонию.