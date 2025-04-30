В прошлом году в Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарве с большим успехом прошел спектакль "Банкет в Париже" рижского гастрольного театра "А". Все представления собрали аншлаги. В понедельник, 5 мая, спектакль покажут в Йыхвиском концертном доме. Среди участников международного творческого проекта есть наши земляки - Борис Богданов, режиссер и исполнитель одной из ролей, а также актер Сергей Рымар. О театральном коллективе, постановках и собственном творческом пути рассказал Борис Богданов.