Аудит электроосвещения на Кескаллеэ выявил 16 поврежденных мачт

Руководитель АО "Elektro-Sistem" Александр Володченков, комментируя результаты технической проверки, сказал, что, по его мнению, если не все, то большинство из отмеченных повреждений, судя по их характеру, произошли еще зимой во время очистки дорог от снега. Возможно, в определенной мере сыграл свою роль образующийся лед. Но он убежден, что 99 процентов сегодняшней неприглядной картины - халатность или неопытность уборщиков.

- Мачты ведь не чугунные, как может показаться на первый взгляд, это имитация, тонкий пластик не выдерживает нагрузки, - рассуждает он. - Реконструкция Кескаллеэ была проведена около десяти лет назад, эти декоративные мачты должны прослужить 30-40 лет, но каждый год сталкиваемся с похожими проблемами - образуются трещины, заломы... Может, стоит предупреждать трактористов, а неопытных - обучать, прежде чем выпускать их на улицу? Наша задача - известить о замеченных недостатках собственника, то есть городское управление. Поэтому мы сфотографировали все и сделали список объектов, требующих ремонта.

Собеседник подчеркнул, что указанные повреждения мачт не влияют непосредственно на уличное освещение - все фонари включаются и освещают дороги.

- Это не значит, что не надо обращать внимание и считать эти недостатки мелочью - страдает эстетика города, ведь по аллее гуляют люди, в город приезжают гости, и из того, что они видят, складывается их впечатление о нас.

"Северное побережье" поинтересовалось у вице-мэра Дениса Вершинина, что намерены предпринять, кто займется ремонтом и какие меры планируются в целях улучшения ситуации, но ничего конкретного не услышали. "Когда все данные аудита с цифрами будут у меня на руках, сможем говорить о дальнейших действиях", - ответил он.

Уходом за Кескаллеэ занимается фирма "N&V", член правления Марика Корстен не согласилась с претензиями в адрес их работников.