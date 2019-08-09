47-летний президент ФК "Ярве" забил в кубковой игре два гола

В стартовом составе команды на победную игру значился также недавно отметивший 47-летие президент ФК "Ярве" Андрей Шкалета, который забил два гола.

Проход в следующую стадию обеспечил себе и "Нарва-Транс", подтвердивший, что разница в классе между клубом лиги мастеров и лидером первой лиги довольно существенна, что показал и финальный счет - 7:0. В этом матче четыре гола записал на свой счет Эдуард Головлев.