47-летний президент ФК "Ярве" забил в кубковой игре два гола

Если основная команда кохтла-ярвеского ФК "Ярве" завершила выступление в Кубке Эстонии по футболу на стадии 1/32 финала, то дублирующий состав клуба бодро идет дальше, сметя с дороги выступающую в народной лиге команду под названием "Отдых в Мексике" со счетом 6:0.
В стартовом составе команды на победную игру значился также недавно отметивший 47-летие президент ФК "Ярве" Андрей Шкалета, который забил два гола.
Проход в следующую стадию обеспечил себе и "Нарва-Транс", подтвердивший, что разница в классе между клубом лиги мастеров и лидером первой лиги довольно существенна, что показал и финальный счет - 7:0. В этом матче четыре гола записал на свой счет Эдуард Головлев.
Выступающая в народной лиге команда Кохтла-Нымме 20 августа в Лиллекюла сыграет с лидером лиги мастеров таллиннской "Флорой", которая совсем недавно дважды дала серьезный бой одному из лучших клубов немецкой Бундеслиги - франкфуртскому "Айнтрахту".