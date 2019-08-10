Сб, 10.08.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

ОПРОС: Часто ли вы идете за покупками на рынок?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиский рынок долгие годы пребывает в запущенном состоянии.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Евгений НИКОВ: 

- Нечасто, потому что нам нравятся продукты, которые продаются в магазинах. Но все-таки иногда еду на рынок - чаще в Силламяэ, потому что там обычно цены пониже и товар получше, особенно мясные продукты.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Трийн ТУУР:

- Нет, редко. Может быть, раз в месяц. У нас есть свой огород, поэтому почти все овощи выращиваем сами.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Людмила ТИСЛЕР:

- Летом нечасто, есть своя дача и огород, свое растет. Но за мясом иногда хожу на Йыхвиский рынок. Могу сказать, что рыночная торговля у нас вялая, могло бы товаров быть и побольше. Понятно, что рынку приходится соревноваться с магазинами, но лично я возьму лучше с рынка, местное лучше.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Алла КОЛЕСОВА: 

- Примерно раз в месяц, обычно еду за мясом. Иногда и овощи-фрукты, если надо. Выбирая между магазином и рынком, предпочитаю рынок - кажется, что там продукты свежее и качественнее. К сожалению, в Ида-Вирумаа мало рынков и выбор не всегда бывает, в прошлые годы, помнится, было намного больше.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Владимир ЛЕВАШОВ: 

- Хожу, но не покупать, а продавать - излишки своей огородной продукции: помидоры, огурцы, ягоды. Сейчас как раз оттуда иду. Не совсем удачный день, но продал. С каждым годом все трудней реализовать свой урожай - конкуренция растет, потому что в магазинах хуже, но дешевле. Впрочем, на рынке с продавцами можно договариваться, я часто уступаю, чтобы скорей продать.

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