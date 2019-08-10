ОПРОС: Часто ли вы идете за покупками на рынок?

Йыхвиский рынок долгие годы пребывает в запущенном состоянии.
Евгений НИКОВ:
- Нечасто, потому что нам нравятся продукты, которые продаются в магазинах. Но все-таки иногда еду на рынок - чаще в Силламяэ, потому что там обычно цены пониже и товар получше, особенно мясные продукты.
Трийн ТУУР:
- Нет, редко. Может быть, раз в месяц. У нас есть свой огород, поэтому почти все овощи выращиваем сами.
Людмила ТИСЛЕР:
- Летом нечасто, есть своя дача и огород, свое растет. Но за мясом иногда хожу на Йыхвиский рынок. Могу сказать, что рыночная торговля у нас вялая, могло бы товаров быть и побольше. Понятно, что рынку приходится соревноваться с магазинами, но лично я возьму лучше с рынка, местное лучше.
Алла КОЛЕСОВА:
- Примерно раз в месяц, обычно еду за мясом. Иногда и овощи-фрукты, если надо. Выбирая между магазином и рынком, предпочитаю рынок - кажется, что там продукты свежее и качественнее. К сожалению, в Ида-Вирумаа мало рынков и выбор не всегда бывает, в прошлые годы, помнится, было намного больше.
Владимир ЛЕВАШОВ:
- Хожу, но не покупать, а продавать - излишки своей огородной продукции: помидоры, огурцы, ягоды. Сейчас как раз оттуда иду. Не совсем удачный день, но продал. С каждым годом все трудней реализовать свой урожай - конкуренция растет, потому что в магазинах хуже, но дешевле. Впрочем, на рынке с продавцами можно договариваться, я часто уступаю, чтобы скорей продать.