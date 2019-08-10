Солнечную электростанцию построят на основании из пустой породы

Использовать породу при строительстве площадок и дорог, а также производстве щебня фирма "Enefit Kaevandused" могла и раньше. Теперь предприятие планирует пустить три миллиона тонн породы на создание основания для солнечной электростанции, чем поможет увеличить объемы переработки пустой породы в Эстонии.