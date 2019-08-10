Сб, 10.08.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Солнечную электростанцию построят на основании из пустой породы

Пока применение найдено лишь незначительной части терриконов.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Департамент окружающей среды позволил предприятию "Enefit Kaevandused" использовать образующуюся при обогащении сланца пустую породу для строительства опорного основания солнечной электростанции.

Использовать породу при строительстве площадок и дорог, а также производстве щебня фирма "Enefit Kaevandused" могла и раньше. Теперь предприятие планирует пустить три миллиона тонн породы на создание основания для солнечной электростанции, чем поможет увеличить объемы переработки пустой породы в Эстонии.

- Добыча и позднейшая обработка сланца - крайне ресурсоемкие процессы. При добыче одной тонны сланца образуется около 0,4 тонны пустой породы, которую следует использовать в максимально возможном объеме. Наилучший вариант - когда вместо складирования породу используют в строительстве и таким образом экономят другие природные ресурсы, - пояснила руководитель бюро отходов Департамента окружающей среды Реэт Сийлаберг.

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