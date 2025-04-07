Американские пошлины сказались на пенсионных фондах Эстонии

Последствия макроэкономической политики американского президента Дональда Трампа достигли и Эстонии: пенсионные фонды, которые активно вкладывали в американские акции, потеряли от 10 процентов в своей стоимости, как передает новостной портал Rus.ERR.
На фоне таможенных пошлин и просадки акций таких американских гигантов, как Apple, Google, Amazon и других, больше всего в стоимости потеряли пенсионные фонды Swedbank, которые за полгода снизились на десять и более процентов, пишет Rus.ERR. По словам управляющего отделом пенсионных фондов Swedbank Пертти Рахнеля, рынки ценных бумаг США отреагировали по максимуму.
"Например, стоимость iPhone вскоре может увеличиться на 200-300 долларов, компания Amazon для сохранения своей прибыли будет вынуждена повысить свои расценки на 10-15%", - пояснил Рахнель.
Если Европа введет ответные пошлины, то экономический кризис усугубится, а последствия от торговой войны будут еще разрушительней, предупреждают аналитики.
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