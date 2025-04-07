Американские пошлины сказались на пенсионных фондах Эстонии

На фоне таможенных пошлин и просадки акций таких американских гигантов, как Apple, Google, Amazon и других, больше всего в стоимости потеряли пенсионные фонды Swedbank, которые за полгода снизились на десять и более процентов, пишет Rus.ERR. По словам управляющего отделом пенсионных фондов Swedbank Пертти Рахнеля, рынки ценных бумаг США отреагировали по максимуму.