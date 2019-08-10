Сорокакилограммовые милашки на пляже

Хорошего друга ведь хотелось бы повсюду брать с собой. Так и поступает достойный владелец домашнего животного, не так ли? Даже в жаркий летний день на пляже проведенное со своим любимым питомцем время кажется гораздо более ценным, чем возможность оставить четвероногого друга дома, где он в действительности чувствует себя более комфортно и не подвергается стрессу.

Таким образом и возникает ситуация, что человек с животным приходит на море, где в то же время находятся другие люди, например, семьи с детьми. В Ляэне-Вирумаа нахождение с собакой на пляже ограничено лишь в Вызу, но по всему побережью есть множество мест для принятия солнечных ванн и купания, и там, где нет табличек, никто даже не подумает, мол, может, не стоит приходить со своим сорокакилограммовым пушистиком туда, где резвятся дети и отдыхают незнакомые люди.