Сорокакилограммовые милашки на пляже

Старая истина: собака - лучший друг человека. Она безропотно выслушивает жалобы двуногого существа и снимает стресс. Порой случается, что человек перестает осознавать, что его милый компаньон - зачастую архидорогой породистый пес, более драгоценный, чем супруг и даже дети, - это животное. Не человек, а животное.
Хорошего друга ведь хотелось бы повсюду брать с собой. Так и поступает достойный владелец домашнего животного, не так ли? Даже в жаркий летний день на пляже проведенное со своим любимым питомцем время кажется гораздо более ценным, чем возможность оставить четвероногого друга дома, где он в действительности чувствует себя более комфортно и не подвергается стрессу.