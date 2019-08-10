Люганузе вернет себе управление комплексом мызы Майдла

С 2 сентября забота о комплексе мызы Майдла и школе снова станет задачей самой Люганузеской волости.

Люганузеская волость решила с 2 сентября расторгнуть договор аренды с НКО "Maidla Mõisa Arendus", которое до сих пор управляло комплексом мызы Майдла при поддержке волости, и дала разрешение на выкуп у НКО того имущества, на приобретение которого волость выплатила поддержку.