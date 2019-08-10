Люганузе вернет себе управление комплексом мызы Майдла

Люганузеская волость решила с 2 сентября расторгнуть договор аренды с НКО "Maidla Mõisa Arendus", которое до сих пор управляло комплексом мызы Майдла при поддержке волости, и дала разрешение на выкуп у НКО того имущества, на приобретение которого волость выплатила поддержку.
Согласно решению, НКО "Maidla Mõisa Arendus" ("MMA"), созданное почти десять лет назад при участии Майдлаской волости, НКО "Maidla Noored" и ЦУ "Aidu Veespordikeskus" (позднее к кругу собственников присоединилось Майдлаское общество охотников), прекратит управлять майдласким мызным комплексом и другими общественными зданиями 2 сентября. В структуру волости перейдут все 11 работников НКО за исключением исполнительного руководителя и бухгалтера.