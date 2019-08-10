ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Лариса Шабунова

Для ида-вируского рынка рабочей силы, нынешним ранним летом получавшего в основном негативные новости, на этой неделе радостную весть принес международный концерн по производству металлоконструкций "Fortaco Group". В течение года в расширение производства на нарвском заводе вложат десять миллионов евро, в результате чего на предприятии добавится 50 новых рабочих мест.
Довольно необычно, что такое крупное предприятие тяжелой промышленности в Нарве возглавляет женщина, которая к тому же по специальности не инженер, а филолог. Дипломированный учитель английского языка когда-то пришла на работу на предприятие "Balti ES" - преемник бывшего советского военного завода "Балтиец" - и сделала там головокружительную карьеру от ассистента до директора, заняв последнюю должность в 2014 году. Правда, тем временем она также овладела искусством управления бизнесом. С тех пор компания выросла на несколько сотен рабочих мест и стала одним из крупнейших работодателей Нарвы.
Шабунова своей работой сумела убедить собственников и руководство концерна, что именно в Нарве разумно расширять деятельность, и нынешнее инвестиционное решение - очередная весомая победа в этом ряду.