ПЕРЕДОВИЦА: Содержать муниципальные мызы становится все сложнее

Как в Мяэтагузе, Иллука, так и в Майдла крупные мызные комплексы в течение многих лет развивали преимущественно на средства платы за ресурсы, поступавшей за добычу сланца. Благодаря этому они превратились в гордость Ида-Вирумаа, функционируя непосредственно в качестве школьных зданий, как в Иллука и Майдла, либо в качестве развлекательных заведений, как в Мяэтагузе и Кукрузе.

Пока сланцевые деньги щедро поступали в волости, трата дополнительных средств на их содержание из волостного бюджета и расширение мызных комплексов особых споров не вызывали. Правда, план приведения в порядок второй части мызы Кукрузе довольно крепко поставило на тормоз родившееся в результате административной реформы более крупное самоуправление. Но Тойлаская волость не могла рассчитывать на плату за ресурсы.

Теперь, когда добыча сланца уже резко уменьшилась и ближайшие годы сулят еще большее сокращение, существенно усыхают и доходы волостей, содержащих мызы. Да и число учеников школ, действующих в мызных зданиях, скорее, уменьшается, чем увеличивается. Например, в Майдлаской школе осталось в среднем менее пяти учащихся на каждый класс. А расходы на содержание школьного здания, спортзала и других подсобных строений, да еще мызного парка от этого не снижаются, а с течением времени, скорее, растут.