Взлетевший кометой на эстонский музыкальный небосклон молодой рэпер nublu снял свой первый музыкальный видеоклип, в котором он сам участвует. Дебютное видео Марты Ваарик показывает Нарву во всей пестроте ее красок. Местным жителям клип "für Oksana" может показаться более комичным, чем авторы планировали, но Нарве он точно не навредит.