Новая скульптура волейболистки привлекает силламяэсцев в музейный парк

Начало сезона в парковой зоне Силламяэского музея еще не наступило, но посетителей здесь уже заметно прибавилось - люди приходят, чтобы увидеть новую скульптуру, которая заменила миниатюрную фигуру волейболистки, вызвавшую много споров.
По словам руководителя Силламяэского музея Елены Антушевой, копия оригинальной парковой скульптуры 1950-х горожанам нравится, негативных откликов не слышали. Люди заглядывают, фотографируются. Многие заходят и в дом - поделиться впечатлениями и посмотреть новые экспозиции.