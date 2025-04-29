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Новая скульптура волейболистки привлекает силламяэсцев в музейный парк

Именно так выглядели парковые украшения в 50-х годах прошлого века.
Именно так выглядели парковые украшения в 50-х годах прошлого века. Фото: Sillamäe Muuseum

Начало сезона в парковой зоне Силламяэского музея еще не наступило, но посетителей здесь уже заметно прибавилось - люди приходят, чтобы увидеть новую скульптуру, которая заменила миниатюрную фигуру волейболистки, вызвавшую много споров.

По словам руководителя Силламяэского музея Елены Антушевой, копия оригинальной парковой скульптуры 1950-х горожанам нравится, негативных откликов не слышали. Люди заглядывают, фотографируются. Многие заходят и в дом - поделиться впечатлениями и посмотреть новые экспозиции.

- Обратная связь - только положительная, говорят, что новинка лучше смотрится на постаменте по пропорциям, - комментирует Елена. - Для нас, музейщиков, важно, что соблюдается исторический момент - именно так выглядели парковые сооружения. Когда шло строительство тематического парка, мы были уверены, что скульптура будет именно такой, с производителями работ обсуждали замену материала скульптуры, но ни размер, ни цвет не утверждали, поэтому результат был неожиданным: получили миниатюрную цветную волейболистку в стиле поп-арта. Люди не поняли креативной задумки авторов. Если молодое поколение относилось спокойно, более взрослым, особенно старожилам, не нравилось.

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