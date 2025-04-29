Новая скульптура волейболистки привлекает силламяэсцев в музейный парк

- Обратная связь - только положительная, говорят, что новинка лучше смотрится на постаменте по пропорциям, - комментирует Елена. - Для нас, музейщиков, важно, что соблюдается исторический момент - именно так выглядели парковые сооружения. Когда шло строительство тематического парка, мы были уверены, что скульптура будет именно такой, с производителями работ обсуждали замену материала скульптуры, но ни размер, ни цвет не утверждали, поэтому результат был неожиданным: получили миниатюрную цветную волейболистку в стиле поп-арта. Люди не поняли креативной задумки авторов. Если молодое поколение относилось спокойно, более взрослым, особенно старожилам, не нравилось.