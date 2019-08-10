Открытие новых магазинов "A1000" тормозится в Нарве

Долгожданное расширение сети дешевых магазинов "A1000 Market" на Ида-Вирумаа сдерживает Нарва, а точнее, то обстоятельство, что владелец предназначенного для нарвского магазина помещения не может получить от горуправы разрешение на эксплуатацию.
Огромный цех бывшей мебельной фабрики "Нарова" сегодня украшает начало нарвской улицы Альберта-Аугуста Тийманна своим примечательным фасадом - дюжина бетонных сводов над протяженной стеной из стекла и кирпичных опор. Семь лет назад мебельное производство тут встало, в 2013 году недвижимость сменила владельца, затем на фабрике случился пожар, и здание начали очищать до голых кирпичей и бетона. Также огромная работа проделана со всевозможными сетями и на прилегающей территории.
Уникальное здание едва не попало под государственную защиту в качестве памятника архитектуры.
Первые три из двенадцати секций займет магазин сети дешевой розничной торговли "A1000 Market". Их магазины есть в Таллинне, Тарту, Пярну, Валга, Вильянди, Выру - и запланирована логичная экспансия на Ида-Вирумаа, в Кохтла-Ярве и Нарву.
Дело тормозится тем, что владелец здания в Нарве - видный предприниматель Александр Брокк, вложивший сюда миллионы евро, не может получить разрешение от горуправы и из-за этого очень злится на местную власть. Отношения у них давно не складываются, что регулярно становится поводом для скандальных статей.
Вялотекущий процесс
Александр Брокк расстроен настолько, что не хочет говорить с прессой на эту больную для него тему. "Наверное, я враг номер один в этом городе, раз пытаюсь что-то делать", - в сердцах бросил он, комментируя невыдачу со стороны горуправы разрешения на эксплуатацию здания.
- Есть сложности, большие сложности, но даже комментировать не буду, - говорит предприниматель. - Но я выполняю все согласно проекту и ничего не придумываю…
По наблюдениям Брокка, арендаторы из "A1000 Market" (ТОО "A1M") еще терпят задержку. "Но я вижу, что их терпение уже подходит к концу, потому что мы уже второй год занимаемся этими делами и второй год они не могут ничего сделать".
Главный архитектор Нарвы, исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и городского планирования Иван Сергеев подтверждает, что фирме Александра Брокка ТОО "Kenkma" по-прежнему не выдано разрешение на использование здания, и эксплуатировать его небезопасно.
- В большом здании из двенадцати пролетов предприниматель в свое время получил разрешение на строительство для трех из них, где и планируется магазин. На данный момент мы получили ходатайство о разрешении на использование, однако есть замечания. Я посмотрел, что замечаний от спасателей больше всего, - рассказал Сергеев, отметив, что идет обычный процесс. - Просто надо сделать всё согласно проекту, вот и всё.
Сергеев еще раз подчеркнул, что мяч сейчас на стороне Брокка: чиновники направили свои замечания и ждут ответа. "С нашей стороны и со стороны Спасательного департамента работа сделана", - заверил он.
Готовы и ждут отмашки
Один из руководителей "A1000 Market", член правления ТОО "A1M" Тармо Лауринг хорошо понимает, что в Нарве загвоздка лишь в разрешении на эксплуатацию и что собственник помещений занимается этим. "Мы хотели открыться уже в прошлом году, но что поделать!" - прокомментировал Лауринг в разговоре с корреспондентом "Северного побережья".
Но Лауринг успокаивает: от плана расширения на Нарву "A1000 Market" не откажется.
- У нас уже так много туда инвестировано, что отказаться уже невозможно, - говорит он. - Из последних писем от Александра (Брокка) я узнал, что нужны еще какие-то документы по парковке… Я очень надеюсь, что мы сможем открыть этот магазин в конце сентября.
По словам Лауринга, для нового магазина в Нарву на склад уже завезено все оборудование и взяты на работу без малого двадцать человек. "Ждем уже только приказа, что можно".
Этого долгожданного разрешительного "приказа" из Нарвы ждут и в Кохтла-Ярве, где новый "A1000 Market" в торговом центре "Prestone" давно обещан покупателям и почти готов к открытию.
- Мы хотим открывать их вместе, чтобы была синергия, - объясняет Лауринг. - Нам было бы очень дорого везти свой товар только в одно место, поэтому Кохтла-Ярве ждет, когда все получится в Нарве.
Лауринг добавил, что в их компании есть небольшая строительная фирма, которая для подготовки обоих магазинов будет командирована в Ида-Вирумаа и сделает все быстро. Он повторил, что открытия обоих ида-вируских магазинов "A1000 Market" стоит ждать уже осенью.
Магазин в памятнике женской архитектуры
- Производственное здание мебельной фабрики по нарвской улице Альберта-Аугуста Тийманна, 1с проектировалось, рассчитывалось и строилось в период 1957-1962 гг. Архитектор - Майму Каарнавяли, конструкторы - Хейнрих Лауль, Гуннар Нурмет, Юло Тярно.
- Производство мебели под маркой "Нарова" удавалось поддерживать здесь вплоть до 2012 года, когда сократили последних работников. В 2013 году недвижимость была перепродана, в том же году незначительная часть здания пострадала от пожара.
- Данное производственное здание следует принять под охрану государства в качестве архитектурного памятника, как гласит экспертная оценка от 2010 года. На тот момент оно было в намного худшем состоянии, нежели сегодня.
- "Взятие здания под охрану целесообразно, поскольку оно не расположено в культурно-исторической зоне застройки или в охранном поясе объектов старины, а в лице конструктивного решения здания и кровельной конструкции речь идет о выдающемся в контексте Эстонии и оригинальном инженерно-техническом решении, которое в свое время было передовым и в мировых масштабах. Здание является не только важным объектом истории строительства, но и знаком развития эстонской строительно-конструкторской научной работы, будучи одним из немногих реализованных результатов выполненной на мировом уровне научной работы. Признаки памятного знака: 1. Цилиндрическая оболочка здания из железобетона - выдающаяся для своего времени инженерно-техническая конструкция, единственная построенная в Эстонии в советский период железобетонная цилиндрическая оболочка; 2. Кровельная конструкция здания, насколько известно, первая спроектированная эстонскими инженерами оболочковая конструкция, которая была реализована". (Фрагмент экспертного заключения)
- Несмотря на рекомендацию эксперта, после рассмотрения здание пока не внесли в эстонский регистр памятников.