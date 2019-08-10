Открытие новых магазинов "A1000" тормозится в Нарве

Огромный цех бывшей мебельной фабрики "Нарова" сегодня украшает начало нарвской улицы Альберта-Аугуста Тийманна своим примечательным фасадом - дюжина бетонных сводов над протяженной стеной из стекла и кирпичных опор. Семь лет назад мебельное производство тут встало, в 2013 году недвижимость сменила владельца, затем на фабрике случился пожар, и здание начали очищать до голых кирпичей и бетона. Также огромная работа проделана со всевозможными сетями и на прилегающей территории.

Уникальное здание едва не попало под государственную защиту в качестве памятника архитектуры.

Первые три из двенадцати секций займет магазин сети дешевой розничной торговли "A1000 Market". Их магазины есть в Таллинне, Тарту, Пярну, Валга, Вильянди, Выру - и запланирована логичная экспансия на Ида-Вирумаа, в Кохтла-Ярве и Нарву.

Дело тормозится тем, что владелец здания в Нарве - видный предприниматель Александр Брокк, вложивший сюда миллионы евро, не может получить разрешение от горуправы и из-за этого очень злится на местную власть. Отношения у них давно не складываются, что регулярно становится поводом для скандальных статей.

Вялотекущий процесс

Александр Брокк расстроен настолько, что не хочет говорить с прессой на эту больную для него тему. "Наверное, я враг номер один в этом городе, раз пытаюсь что-то делать", - в сердцах бросил он, комментируя невыдачу со стороны горуправы разрешения на эксплуатацию здания.

- Есть сложности, большие сложности, но даже комментировать не буду, - говорит предприниматель. - Но я выполняю все согласно проекту и ничего не придумываю…

По наблюдениям Брокка, арендаторы из "A1000 Market" (ТОО "A1M") еще терпят задержку. "Но я вижу, что их терпение уже подходит к концу, потому что мы уже второй год занимаемся этими делами и второй год они не могут ничего сделать".

Главный архитектор Нарвы, исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и городского планирования Иван Сергеев подтверждает, что фирме Александра Брокка ТОО "Kenkma" по-прежнему не выдано разрешение на использование здания, и эксплуатировать его небезопасно.

- В большом здании из двенадцати пролетов предприниматель в свое время получил разрешение на строительство для трех из них, где и планируется магазин. На данный момент мы получили ходатайство о разрешении на использование, однако есть замечания. Я посмотрел, что замечаний от спасателей больше всего, - рассказал Сергеев, отметив, что идет обычный процесс. - Просто надо сделать всё согласно проекту, вот и всё.

Сергеев еще раз подчеркнул, что мяч сейчас на стороне Брокка: чиновники направили свои замечания и ждут ответа. "С нашей стороны и со стороны Спасательного департамента работа сделана", - заверил он.

Готовы и ждут отмашки