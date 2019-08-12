Пн, 12.08.2019
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Собственник земли под йыхвиской игровой площадкой дал волости для принятия решения еще несколько недель

Игровая площадка может переехать в другое место, если волости и землевладельцу не удастся договориться о цене продажи.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Собственник находящейся в центре Йыхви недвижимости, на которой расположена популярная игровая площадка, не желает продлять на дополнительное время - до 31 октября - переговоров с волостным управлением договор о бесплатном пользовании землей, но дал три недели на принятие решения.

Собственник недвижимости размером почти 5800 квадратных метров, член правления ТОО "Kuldne Sekvoia" Роман Вилло еще весной сообщил волостному управлению, что 12 августа, то есть в минувший понедельник, истечет договор о бесплатном пользовании землей под игровой площадкой. Он предложил волости выкупить у него эту недвижимость или начать платить за аренду.

Вопрос обсудили как волостное управление, так и комиссии волостного собрания, однако к решению не пришли и на состоявшемся в конце июля заседании собрания. По предложению волостного старейшины Макса Каура на заседании отказались от обсуждения вопроса игровой площадки, чтобы взять дополнительное время на переговоры в части цены, которые пока результата не дали.

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