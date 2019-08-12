Собственник земли под йыхвиской игровой площадкой дал волости для принятия решения еще несколько недель

Собственник недвижимости размером почти 5800 квадратных метров, член правления ТОО "Kuldne Sekvoia" Роман Вилло еще весной сообщил волостному управлению, что 12 августа, то есть в минувший понедельник, истечет договор о бесплатном пользовании землей под игровой площадкой. Он предложил волости выкупить у него эту недвижимость или начать платить за аренду.

Вопрос обсудили как волостное управление, так и комиссии волостного собрания, однако к решению не пришли и на состоявшемся в конце июля заседании собрания. По предложению волостного старейшины Макса Каура на заседании отказались от обсуждения вопроса игровой площадки, чтобы взять дополнительное время на переговоры в части цены, которые пока результата не дали.