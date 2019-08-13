Надеемся, что Трамп не начнет торговую войну против Эстонии

Однако более серьезные проблемы в будущем сулит все более растущий пессимизм промышленных предприятий.

Рост экспорта был неплохим

Недавнее заявление Департамента статистики о том, что в июне экспорт Эстонии сократился на 10% в годовом исчислении, похоже, соответствует мрачным экономическим новостям последнего времени. Помимо американо-китайской торговой войны спад был вызван - по крайней мере отчасти - разовыми причинами, такими как нестабильная торговля топливом и энергией и меньшее число рабочих дней.

Подводя итог первого полугодия, можно, скорее, констатировать, что на фоне нынешней ситуации в мировой экономике у Эстонии дела идут пока довольно хорошо: экспорт производимых здесь товаров вырос на 4%, а если не учитывать резкий спад в июне - аж на 7%. Для сравнения: крупнейшей экономике Европы - германской - удалось увеличить экспорт только на процент. Почему в объединенной Европе проблемы более крупных государств еще не отражаются в нашей торговой статистике? Эстонию, безусловно, уберегли структура и основные целевые страны местной экспортирующей промышленности. С автомобильной промышленностью связана лишь горстка местных компаний, да и китайский рынок пока остается далекой мечтой для большинства экспортеров.

Экспорт вытянули машины и оборудование

Более половины роста экспорта в первой половине года приходилось на различные машины и оборудование. Наибольший вклад внес, так сказать, обычный виновник - телекоммуникационная электроника, которая прежде всего связана с производственными планами одной глобальной компании. В то время как экспорт телекоммуникационной электроники увеличился в первом полугодии на 35 миллионов евро, особого внимания заслуживает группа товаров, внесшая второй по величине вклад. А именно: экспорт группы торговых автоматов, то бишь произведенных в Вильянди знаменитых посылочных автоматов, вырос почти на 25 миллионов евро. В то же время основным пунктом назначения как телекоммуникационной электроники, так и посылочных терминалов являются Соединенные Штаты, благодаря чему США стали третьим по величине экспортным рынком для Эстонии.

Наряду со сложными машинами и оборудованием по-прежнему очень хорошо продавались в первой половине года деревянные и модульные дома, сделанные в Эстонии. В зарубежные страны их продали на сумму более 230 миллионов евро, что на 9% больше, чем в первой половине 2018 года. При этом продажи выросли больше всего не на скандинавский рынок, как обычно, а в Германию.

Благодаря очень высоким объемам продаж в июне шведский рынок тоже продолжал демонстрировать хороший рост. Другими товарными группами, внесшими существенный вклад в рост экспорта, были различные измерительные приборы и изделия из древесины.

Что случится, если Дональд Трамп это заметит?

Что касается экспорта по странам, то самым быстрорастущим экспортным рынком Эстонии были США, главным образом из-за вышеупомянутых продаж телекоммуникационной электроники и посылочных автоматов. Теперь стоит, пожалуй, затаить дыхание: что случится, если Дональд Трамп заметит, что наш экспорт в США превышает их импорт в Эстонию аж в пять раз?

Также другие экспортные рынки, показавшие самый быстрый рост в первом полугодии, были не самыми обычными для Эстонии: более чем на 80 миллионов евро увеличился экспорт как в Данию, так и в Испанию. Правда, в обеих странах за большой цифрой стояли продажи топлива, которые покупателя не спрашивают.

В то же время не стоит жаловаться на двухпроцентный рост экспорта на самом важном целевом рынке Эстонии - в Финляндии, поскольку одновременно спрос на импорт в стране в целом снижался. Хотя в случае второго по важности экспортного партнера Эстонии - Швеции - вывоз товаров сократился на 4%, это было полностью обусловлено перенаправлением товарного потока телекоммуникационного оборудования в США. Без учета этого экспорт в Швецию увеличился бы на 8%.