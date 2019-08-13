ВРЕМЯ: Сточные воды убивают угрей в реке Нарве

Рыбаки вылавливали угрей, которые всплывали на поверхность в дезориентированном состоянии и в итоге умирали. По мнению рыбаков, гибель рыбы может быть вызвана сточными водами, которые, предположительно, сбрасываются текстильными предприятиями и из-за которых на поверхности воды образуется ядовито-синяя, воняющая маслом пленка. ("Põhja Kodu", 7 августа 1939 г.)

Гигантский "трилобит" не позволяет утеплить дом

Трилобит, нарисованный когда-то на торце дома, расположенного на северной окраине Кохтла-Ярве, мешает квартирному товариществу утеплить здание.

Весной минувшего года председатель квартирного товарищества дома по улице Калеви, 36 Нинель Косинова обратилась в Кохтла-Ярвеское горуправление с заявлением о желании утеплить дом - тогда городской архитектор-планировщик Татьяна Соломанюк и мэр Евгений Соловьев выдвинули условие, что рисунок должен сохраниться на торце здания после обновления. По словам Нинель Косиновой, рассмотрели различные ценовые предложения, и сумма, которую озвучили, составила почти четверть миллиона. "Стоимость работ по воспроизведению этого рисунка на обновленной стене составляет примерно 30 процентов цены всех работ. Поскольку мы не получили от города обещания, что они оплатят этого "трилобита", наши планы сорвались", - огорчена председатель.

Евгений Соловьев подтвердил, что в свое время беседа с представителями квартирного товарищества состоялась, но добавил, что если квартирное товарищество подаст соответствующее ходатайство, город взвесит возможность финансировать восстановление одной из своих визитных карточек. Работавший в свое время главным городским художником Александр Игонин хорошо помнит, как в 1976 году на стене дома был нарисован символ шахтерского города. "Я был автором этой картины. Не поверил бы, что рисунок так долго продержится. Но жильцы дома не виноваты, что этот рисунок красуется именно на их доме. Город должен бы заботиться о своих символах", - считает Игонин.