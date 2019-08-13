Хедлайнером Дня Ярвеской части города станет певец и композитор Стиг Ряста

Концертная программа посвящена главному событию года - 150-летию певческого праздника. Возможность прикоснуться к духовному наследию народной культуры и почувствовать атмосферу многовековых традиций помогут народные коллективы из различных уголков Эстонии: "Iloline" из Пыльва, "Vel'o" и "Madara", смешанная группа народного танца "Sõleke" из Таллинна, "Gevi" из Йыхви.

Именитые артисты из Удмуртии - народная артистка Удмуртской Республики, певица Надежда Уткина и заслуженная артистка Удмуртской Республики, хореограф Оксана Батуева - покажут совместную театрализованную программу. Молодые артисты балетной студии "Театральный сезон" иллюстрируют авторской хореографией песни Надежды Уткиной, органично вплетая в канву концертной программы отрывки из балетов "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и "Ромео и Джульетта".

Праздник продолжат творческие коллективы города, группа "Dochka bossa" и Павел Шелл исполнят известные хиты. Кульминацией праздника станет выступление композитора, певца, победителя конкурса "Eesti Laul 2015", финалиста "Евровидения" Стига Рясты и его группы.