Строили своими руками Бывшая столовая превратилась в театр

Первый спектакль на своей сцене артисты играли с особенным настроением и трепетом.

Любительский театр "Театри кода" в марте пригласил зрителей не только посмотреть свой спектакль "Юбилей", но и отметить новоселье - представление состоялось на улице Яама, 10 в Йыхви. После долгих скитаний и поисков артисты наконец-то обрели свой уголок - своими руками превратили столовую в здании бывшей конторы "Эстонсланца" в небольшой, но уютный театр.