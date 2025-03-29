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Строили своими руками Бывшая столовая превратилась в театр

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Первый спектакль на своей сцене артисты играли с особенным настроением и трепетом.
Первый спектакль на своей сцене артисты играли с особенным настроением и трепетом. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Любительский театр "Театри кода" в марте пригласил зрителей не только посмотреть свой спектакль "Юбилей", но и отметить новоселье - представление состоялось на улице Яама, 10 в Йыхви. После долгих скитаний и поисков артисты наконец-то обрели свой уголок - своими руками превратили столовую в здании бывшей конторы "Эстонсланца" в небольшой, но уютный театр.

В субботний полдень 15 марта волнение витало в воздухе - артисты переживали, будет ли комфортно, тепло и уютно зрителям?

Переживания были напрасны - любители театра нашли дорогу, зал был почти полным, а переступая порог, гости удивлялись: сцена, декорации, красивые занавеси и даже буфет, где можно выпить чашечку кофе или чая... Настоящий театр!

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