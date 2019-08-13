Антарктическая экспедиция - лучший памятник адмиралу с Сааремаа

"Северное побережье" приняло участие в торжественных проводах моторного парусника "Адмирал Беллинсгаузен" из Кронштадта в экспедицию, которой отдают дань уважения первооткрывателю Антарктики уроженцу Сааремаа Готтлибу фон Беллинсгаузену по случаю 200-летия его экспедиции. По дороге в Кронштадт мы побеседовали с Давидом Всевиовым об открытии новых земель, плавании под парусом, страсти к путешествиям и о том необъяснимом чувстве, которое заставляет покинуть родные стены и сделать шаг навстречу неизвестности.
- Как бы вы сформулировали смысл вскоре начинающейся антарктической экспедиции?