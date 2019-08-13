Вт, 13.08.2019
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Антарктическая экспедиция - лучший памятник адмиралу с Сааремаа

Давид Всевиов: "Но почему экспедиция Беллинсгаузена симпатична: она не имела, насколько мне известно, колониальных амбиций. Может быть, именно оттуда берет начало традиция, которая, насколько я знаю, связана с Антарктикой, - никто не претендует напрямую на эту территорию".

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

"Северное побережье" приняло участие в торжественных проводах моторного парусника "Адмирал Беллинсгаузен" из Кронштадта в экспедицию, которой отдают дань уважения первооткрывателю Антарктики уроженцу Сааремаа Готтлибу фон Беллинсгаузену по случаю 200-летия его экспедиции. По дороге в Кронштадт мы побеседовали с Давидом Всевиовым об открытии новых земель, плавании под парусом, страсти к путешествиям и о том необъяснимом чувстве, которое заставляет покинуть родные стены и сделать шаг навстречу неизвестности.

- Как бы вы сформулировали смысл вскоре начинающейся антарктической экспедиции?

- Мне это начинание симпатично уже только потому, что оно напоминает нам из истории о чем-то позитивном и приятном. Вот на этом мы могли бы выстраивать и отношения с Россией. Потому что примеров общих позитивных воспоминаний у нас, с одной стороны, довольно много, и в то же время, с учетом нынешней ситуации, быть может, не так уж много. Это нечто такое, что дает нам повод вспомнить - в связи с поступком конкретного человека, Беллинсгаузена, - события, произошедшие 200 лет назад: уроженец Сааремаа первым добирается до Антарктики.

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