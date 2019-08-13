Антарктическая экспедиция - лучший памятник адмиралу с Сааремаа

- Мне это начинание симпатично уже только потому, что оно напоминает нам из истории о чем-то позитивном и приятном. Вот на этом мы могли бы выстраивать и отношения с Россией. Потому что примеров общих позитивных воспоминаний у нас, с одной стороны, довольно много, и в то же время, с учетом нынешней ситуации, быть может, не так уж много. Это нечто такое, что дает нам повод вспомнить - в связи с поступком конкретного человека, Беллинсгаузена, - события, произошедшие 200 лет назад: уроженец Сааремаа первым добирается до Антарктики.