Канцлер юстиции: нехватка работников в Вируской тюрьме может угрожать безопасности

Проинспектировавшая расположенную в Йыхви Вирускую тюрьму канцлер права Юлле Мадизе считает, что нехватка работников препятствует достаточному общению тюремных чиновников с заключенными, что, в свою очередь, может представлять угрозу для безопасности тюрьмы.
Канцлер юстиции Юлле Мадизе констатировала, что в тюрьме не хватает чиновников, которые непосредственно контактируют с заключенными и арестованными. В нескольких подразделениях имелось определенное количество вакантных должностей, так сказать, первой линии, и эти обязанности выполняли существующие чиновники, однако они, по мнению заключенных, не успевают выполнять весь возложенный на них объем работы. Заключенные и арестованные пожаловались советникам канцлера юстиции, что из-за малочисленности чиновников делопроизводство, в том числе получение ответов на обращения, затягивается, также трудно найти время для встречи с инспектором - контактным лицом.
Особенно напряженная ситуация зимой
Из бесед с тюремными чиновниками выяснилось, что нехватка сотрудников ощущается особенно остро зимой, когда работники часто болеют. В это время может недоставать почти половины чиновников, которые в тот или иной момент времени должны работать в конкретном отделении.
Дефицит надзирателей усложняет конвоирование и надзор за заключенными. По словам чиновников, в одном отделении бывали и такие ситуации, когда на работе находятся только чиновники-женщины, что усложняет проведение обыска заключенных-мужчин. Чиновники отметили, что заключенные и арестованные довольно хорошо понимают, когда тюремных чиновников меньше, и в такие дни бывает, к примеру, больше нарушений порядка.
"Таким образом, нехватка тюремных чиновников, непосредственно контактирующих с заключенными и арестованными (надзиратели, старшие надзиратели, инспекторы - контактные лица), напрямую влияет на рабочую обстановку, усложняет для заключенных и арестованных реализацию прав, предусмотренных для них законом, и может угрожать безопасности тюрьмы", - считает Мадизе.
Согласно предоставленным тюрьмой данным, в октябре прошлого года были вакантными около 9% должностей инспекторов - контактных лиц, 21% должностей надзирателей и 7% должностей старших надзирателей. В некоторых подразделениях оставалась вакантной почти четверть рабочих мест надзирателей, из-за чего имеющимся чиновникам приходится работать сверхурочно.
Юлле Мадизе.
Матти Кямяря / Põhjarannik
ЮЛЛЕ МАДИЗЕ:
Малочисленность сотрудников первой линии ухудшает качество деятельности, предлагаемой заключенным и арестованным, и ставит под угрозу подготовку к их освобождению и реабилитации.
Как отметила Мадизе, Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (CPT) подчеркивает, что нехватка работников может привести лишь к эскалации насилия и запугивания среди заключенных.
"Малочисленность т.н. сотрудников первой линии ухудшает качество деятельности, предлагаемой заключенным и арестованным, и ставит под угрозу подготовку к их освобождению и реабилитации. Например, CPT считает проблемной уже такую ситуацию, когда вакантны 12% должностей, из-за чего чиновникам приходится выполнять сверхурочную работу", - отметила канцлер юстиции.
CPT считает важным наличие динамической безопасности, которая определяется как положительные взаимоотношения чиновников с задержанными и арестованными. "Она основывается на чувстве уверенности и справедливости в сочетании с осознанием положения лиц, содержащихся в тюрьме, и рисков, представляемых отдельными заключенными, и предоставлением им осмысленной деятельности. По оценке CPT, нехватка работников в местах лишения свободы усиливает напряжение между чиновниками и заключенными и исключает существование динамической безопасности", - написала Мадизе в акте инспекционного визита.
Прежних усилий недостаточно
Канцлер юстиции отметила усилия, предпринятые для замещения должностей надзирателей и инспекторов - контактных лиц в Вируской тюрьме. В ходе инспекционного рейда чиновники рассказали, что работа по замещению вакантных должностей ведется (например, наняты новые люди, с работой тюремного чиновника знакомят на массовых мероприятиях и т.д.), но, по словам Мадизе, кажется, что этого недостаточно.
Поэтому канцлер просит как Вирускую тюрьму, так и Министерство юстиции обратить большее внимание именно на замещение должностей тюремных чиновников, непосредственно взаимодействующих с заключенными и арестованными (надзиратели, старшие надзиратели, инспекторы - контактные лица). При этом следует также тщательно проанализировать систему подготовки, возможности обучения и оценить привлекательность предлагаемой зарплаты на рынке труда. "При необходимости следует изыскать возможности для увеличения зарплаты".
В ходе контрольного рейда в сентябре прошлого года советники канцлера юстиции побеседовали с заключенными и арестованными, поговорили с тюремными чиновниками и совершили обход территории тюрьмы и помещений. При контрольном рейде присутствовал медик.
Хорошо то, что в сравнении с предыдущим контрольным рейдом улучшились возможности заключенных и арестованных для совершения звонков, констатировала Мадизе. По ее словам, всерьез занялись III подразделением, отвечающим за содержание под стражей несовершеннолетних и молодежи, вследствие чего количество нарушений порядка там сократилось, а обстановка в подразделении значительно улучшилась.
В последний раз Вируская тюрьма проверялась канцлером юстиции в 2014 году, до этого - в 2011 году.