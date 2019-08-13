Канцлер юстиции: нехватка работников в Вируской тюрьме может угрожать безопасности

Канцлер юстиции Юлле Мадизе констатировала, что в тюрьме не хватает чиновников, которые непосредственно контактируют с заключенными и арестованными. В нескольких подразделениях имелось определенное количество вакантных должностей, так сказать, первой линии, и эти обязанности выполняли существующие чиновники, однако они, по мнению заключенных, не успевают выполнять весь возложенный на них объем работы. Заключенные и арестованные пожаловались советникам канцлера юстиции, что из-за малочисленности чиновников делопроизводство, в том числе получение ответов на обращения, затягивается, также трудно найти время для встречи с инспектором - контактным лицом.

Особенно напряженная ситуация зимой

Из бесед с тюремными чиновниками выяснилось, что нехватка сотрудников ощущается особенно остро зимой, когда работники часто болеют. В это время может недоставать почти половины чиновников, которые в тот или иной момент времени должны работать в конкретном отделении.

Дефицит надзирателей усложняет конвоирование и надзор за заключенными. По словам чиновников, в одном отделении бывали и такие ситуации, когда на работе находятся только чиновники-женщины, что усложняет проведение обыска заключенных-мужчин. Чиновники отметили, что заключенные и арестованные довольно хорошо понимают, когда тюремных чиновников меньше, и в такие дни бывает, к примеру, больше нарушений порядка.

"Таким образом, нехватка тюремных чиновников, непосредственно контактирующих с заключенными и арестованными (надзиратели, старшие надзиратели, инспекторы - контактные лица), напрямую влияет на рабочую обстановку, усложняет для заключенных и арестованных реализацию прав, предусмотренных для них законом, и может угрожать безопасности тюрьмы", - считает Мадизе.

Согласно предоставленным тюрьмой данным, в октябре прошлого года были вакантными около 9% должностей инспекторов - контактных лиц, 21% должностей надзирателей и 7% должностей старших надзирателей. В некоторых подразделениях оставалась вакантной почти четверть рабочих мест надзирателей, из-за чего имеющимся чиновникам приходится работать сверхурочно.

Юлле Мадизе. Матти Кямяря / Põhjarannik ЮЛЛЕ МАДИЗЕ: Малочисленность сотрудников первой линии ухудшает качество деятельности, предлагаемой заключенным и арестованным, и ставит под угрозу подготовку к их освобождению и реабилитации.

Как отметила Мадизе, Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (CPT) подчеркивает, что нехватка работников может привести лишь к эскалации насилия и запугивания среди заключенных.

"Малочисленность т.н. сотрудников первой линии ухудшает качество деятельности, предлагаемой заключенным и арестованным, и ставит под угрозу подготовку к их освобождению и реабилитации. Например, CPT считает проблемной уже такую ситуацию, когда вакантны 12% должностей, из-за чего чиновникам приходится выполнять сверхурочную работу", - отметила канцлер юстиции.