В следующий четверг правительство будет работать в Нарвской эстонской гимназии

В середине следующей недели правительство отправится в Ида-Вирумаа, чтобы встретиться с местными жителями, предпринимателями и руководителями самоуправления.
Кроме того, 22 мая правительство будет работать в Нарвской эстонской гимназии, где на своем заседании и последующем совещании обсудит темы, касающиеся будущего региона.
Выездное заседание правительства начнётся в четверг в 10:00. До этого директор Нарвской эстонской гимназии Ирене Кяосаар проведет для министров экскурсию по школе, кроме того, состоится встреча с учителями и учениками гимназии.
В 11:30 в гимназии начнётся пресс-конференция, в которой примут участие премьер-министр Кристен Михал, министр образования и науки Кристина Каллас, министр внутренних дел Игор Таро и министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутт.
Визит членов правительства в Ида-Вирумаа включает в себя и другие мероприятия.