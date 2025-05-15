В следующий четверг правительство будет работать в Нарвской эстонской гимназии

Кроме того, 22 мая правительство будет работать в Нарвской эстонской гимназии, где на своем заседании и последующем совещании обсудит темы, касающиеся будущего региона.

Выездное заседание правительства начнётся в четверг в 10:00. До этого директор Нарвской эстонской гимназии Ирене Кяосаар проведет для министров экскурсию по школе, кроме того, состоится встреча с учителями и учениками гимназии.

В 11:30 в гимназии начнётся пресс-конференция, в которой примут участие премьер-министр Кристен Михал, министр образования и науки Кристина Каллас, министр внутренних дел Игор Таро и министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутт.