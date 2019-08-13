Основной набор в ИВЦПО завершен, но заявления продолжают принимать

В приемную комиссию Ида-Вирумааского центра профессионального образования поступило около 1400 заявлений. Основной период летнего набора завершен и по состоянию на понедельник 90 процентов мест уже заполнены, но на некоторые специальности прием продолжится до конца лета.
По популярности традиционно лидируют следующие специальности: повар и помощник повара, пекарь и кондитер, парикмахер, организатор грузоперевозок, младший разработчик программного обеспечения, специалист по организации бизнеса, оператор уборки, сварщик, мультимедиа и работник склада. Созданная в сотрудничестве с IT-академией новая четырехлетняя программа обучения по профессии разработчика программного обеспечения, направленная на успешных выпускников основных школ, желающих получить среднее образование и знания в IT-сфере с целью продолжить обучение в университете, оказалась настолько востребованной, что спрос превысил предложение в два раза.