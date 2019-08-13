Основной набор в ИВЦПО завершен, но заявления продолжают принимать

По популярности традиционно лидируют следующие специальности: повар и помощник повара, пекарь и кондитер, парикмахер, организатор грузоперевозок, младший разработчик программного обеспечения, специалист по организации бизнеса, оператор уборки, сварщик, мультимедиа и работник склада. Созданная в сотрудничестве с IT-академией новая четырехлетняя программа обучения по профессии разработчика программного обеспечения, направленная на успешных выпускников основных школ, желающих получить среднее образование и знания в IT-сфере с целью продолжить обучение в университете, оказалась настолько востребованной, что спрос превысил предложение в два раза.