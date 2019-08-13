Уроженка Вырумаа изучала ида-вирускую золу

Лизетте Нийло, темой бакалаврской работы которой было органическое сельское хозяйство, для нужд магистерской работы изучала сланцевую золу и ее свойства как мелиоранта. И хотя многим может показаться, что "сланец" и "органическое сельское хозяйство" не могут соседствовать в одном предложении, Нийло это опровергает и констатирует, что в органическом производстве зола, образовавшаяся при сжигании природной горной породы, может быть вполне на своем месте и имеющиеся исследования подтверждают ее безопасность.