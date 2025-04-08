Водные предприятия Нарвы и Нарва-Йыэсуу объединятся в одно единое

Города Нарва и Нарва-Йыэсуу делают важный шаг в направлении реформы водного хозяйства - АО "Narva Vesi" и ТОО "Narva-Jõesuu Vesi" объединяются, о чем сообщили в Нарвской горуправе.
На внеочередном заседании Нарвской городской управы 8 апреля было одобрено решение, в соответствии с которым города Нарва и Нарва-Йыэсуу договорились об объединении своих водных предприятий и о создании единого регионального водного оператора. Соответствующий документ будет передан в Нарвское городское собрание для рассмотрения и утверждения.
Аналогичная процедура будет проведена и на уровне Нарва-Йыэсуу - в горуправе и горсобрании.
После получения согласия от обеих сторон может быть подписан договор о слиянии.
Целью этой инициативы, как уточняет Нарвская горуправа, является реализация проходящей в Эстонии реформы водного хозяйства, направленной на повышение эффективности, качества и доступности водоснабжения и канализации - особенно в условиях завершения финансирования этих сфер за счет средств Европейского Союза.
Переговоры между городами Нарва и Нарва-Йыэсуу начались в 2022 году. К марту 2025 года стороны достигли соглашения по всем основным положениям. Согласно достигнутой договоренности, ТОО "Narva-Jõesuu Vesi" будет присоединено к АО "Narva Vesi", при этом последнее останется для обоих городов официальным водным предприятием в понимании Закона об общественном водоснабжении и канализации.
Оба города сохранят статус акционеров "Narva Vesi", кем они являются уже много лет.
Сообщается, что для Нарвы как основного акционера "Narva Vesi" объединение имеет важное стратегическое значение, поскольку в результате слияния компания будет соответствовать критериям регионального водного оператора. Это обеспечит более устойчивое и качественное предоставление услуг в будущем и откроет доступ к государственным и международным инвестициям, которые крайне необходимы для модернизации водной инфраструктуры.
"Принятое городами Нарва и Нарва-Йыэсуу решение о консолидации водных предприятий является взвешенным и ориентированным на будущее шагом. Оно призвано гарантировать жителям региона качественные и доступные водоснабжение и канализацию даже после окончания поддержки со стороны Европейского Союза. Создание единого предприятия позволит обеспечить более скоординированное управление, единые инвестиции и надежное обслуживание по разумной цене для всего региона", - прокомментировала решение Нарвской городской управы вице-мэр Марина Шурупова, слова которой приведены в официальном пресс-релизе.