Водные предприятия Нарвы и Нарва-Йыэсуу объединятся в одно единое

На внеочередном заседании Нарвской городской управы 8 апреля было одобрено решение, в соответствии с которым города Нарва и Нарва-Йыэсуу договорились об объединении своих водных предприятий и о создании единого регионального водного оператора. Соответствующий документ будет передан в Нарвское городское собрание для рассмотрения и утверждения.

Аналогичная процедура будет проведена и на уровне Нарва-Йыэсуу - в горуправе и горсобрании.

После получения согласия от обеих сторон может быть подписан договор о слиянии.

Целью этой инициативы, как уточняет Нарвская горуправа, является реализация проходящей в Эстонии реформы водного хозяйства, направленной на повышение эффективности, качества и доступности водоснабжения и канализации - особенно в условиях завершения финансирования этих сфер за счет средств Европейского Союза.

Переговоры между городами Нарва и Нарва-Йыэсуу начались в 2022 году. К марту 2025 года стороны достигли соглашения по всем основным положениям. Согласно достигнутой договоренности, ТОО "Narva-Jõesuu Vesi" будет присоединено к АО "Narva Vesi", при этом последнее останется для обоих городов официальным водным предприятием в понимании Закона об общественном водоснабжении и канализации.

Оба города сохранят статус акционеров "Narva Vesi", кем они являются уже много лет.

Сообщается, что для Нарвы как основного акционера "Narva Vesi" объединение имеет важное стратегическое значение, поскольку в результате слияния компания будет соответствовать критериям регионального водного оператора. Это обеспечит более устойчивое и качественное предоставление услуг в будущем и откроет доступ к государственным и международным инвестициям, которые крайне необходимы для модернизации водной инфраструктуры.