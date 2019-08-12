Второй "Noortefest" покажет, как жить без скуки

Руководитель молодежного центра Алиса Линтер сказала, что первый "Noortefest" прошлой осенью оправдал все их надежды - здорово встряхнул город и показал, что у подрастающего поколения горожан нет поводов для скуки.

- На приглашение поучаствовать откликнулись десятки спортивных клубов, причем не только ахтмеские, но и из всех частей города; творческие студии и коллективы, в которых много талантливых и ярких звездочек, охотно продемонстрировавших свои достижения, - вспоминает она. - В нашем молодежном центре тоже работает множество кружков и секций. Было приятно, что ближайшие соседи из Йыхви тоже пришли - мы ведь рядом и делаем единое дело. Короче, получился настоящий праздник с морем развлечений, интересных занятий, подаривших обилие ярких эмоций. Уже тогда решили, что осенний фестиваль должен стать традиционным, и снова кинули клич: все желающие присоединяйтесь!

Фестиваль вновь будет проходить на территории молодежного центра (ул. Малева, 49), где установят сцену для выступлений артистов, а вокруг нее расположатся "точки" для проведения различных мастер-классов и прочих интерактивных мероприятий, чтобы можно было не только посмотреть, но и поучаствовать - пощупать, потрогать, попробовать... О желании поучаствовать в фестивале не только в качестве зрителей организаторы просят сообщить по электронному адресу: alissa.linter@kjnk.ee или по телефону 5836 0686 до 23 августа - это поможет составить удобную карту фестиваля.

- Для каждого постараемся выделить отдельную зону, где коллектив, кружок, творческая студия или спортивная команда смогут проводить свое действие, - обещает Алиса. - Но все необходимые материалы они должны подготовить сами. Главную сцену отдадим творческим коллективам - предлагаем записать в программу по одному номеру, длящемуся не дольше 2,5-3 минут.

Алиса добавила, что при организации второго фестиваля они обязательно учтут прошлогодний опыт и постараются, чтобы мероприятие получилось еще более разнообразным.