ОДИН ВОПРОС: Почему Тойлаская волость не обнародует информацию о погоде на пляже?

- Да, действительно, работающие в порту сторожа должны были этим заняться, но дело заглохло. В прошлом году они этим какое-то время занимались, но потом все сошло на нет. У меня это тоже совершенно вылетело из головы. Все технические условия для предоставления информации о температуре воды в порту есть. Теперь можно бы действительно снова начать распространять эту информацию.