ОДИН ВОПРОС: Почему Тойлаская волость не обнародует информацию о погоде на пляже?

Хотя летом пляж в Тойла посещают тысячи отдыхающих, информация о температуре воды там до сих пор не публикуется, хотя пару лет назад волостное управление обещало начать это делать.
Советник Тойлаской волости по развитию МЕХИС ЛУУС:
- Да, действительно, работающие в порту сторожа должны были этим заняться, но дело заглохло. В прошлом году они этим какое-то время занимались, но потом все сошло на нет. У меня это тоже совершенно вылетело из головы. Все технические условия для предоставления информации о температуре воды в порту есть. Теперь можно бы действительно снова начать распространять эту информацию.