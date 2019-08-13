Вт, 13.08.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

ОДИН ВОПРОС: Почему Тойлаская волость не обнародует информацию о погоде на пляже?

Мехис Луус.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Хотя летом пляж в Тойла посещают тысячи отдыхающих, информация о температуре воды там до сих пор не публикуется, хотя пару лет назад волостное управление обещало начать это делать.

Советник Тойлаской волости по развитию МЕХИС ЛУУС:

- Да, действительно, работающие в порту сторожа должны были этим заняться, но дело заглохло. В прошлом году они этим какое-то время занимались, но потом все сошло на нет. У меня это тоже совершенно вылетело из головы. Все технические условия для предоставления информации о температуре воды в порту есть. Теперь можно бы действительно снова начать распространять эту информацию.

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