Овцы, взятые для ухода за мызным парком Аа, захватывают усадьбу

Овцы мызы Аа, которые, по утверждению хозяина, были взяты с целью приведения усадебного парка в порядок, имеют доступ и к веранде усадебного особняка - ущерба зданию это не наносит, однако Департамент охраны памятников старины уместным это не считает.
Руководитель отдела культуры газеты "Postimees" Хейли Сибритс, уроженка деревни Аа, опубликовала в социальных сетях в понедельник фотографии овец, разгуливающих по лестнице особняка мызы Аа, находящегося под охраной, и того, как веранда исторического здания усыпана овечьими какашками.