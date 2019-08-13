Овцы, взятые для ухода за мызным парком Аа, захватывают усадьбу

"Если бы я увидела такое в советское время, то… Но сегодня? Невероятно. Овцы просто загаживают историческое здание, которое еще несколько лет назад было в хорошем состоянии. У меня нет слов. Эти овцы не случайно выбежали за ограду, они прямо живут под лестницей и на веранде", - рассказывает Сибритс в посте, где она в числе прочего утверждает, что хозяин комплекса Янек Лайнъярв занимается уничтожением мызы.