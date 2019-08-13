Вт, 13.08.2019
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Овцы, взятые для ухода за мызным парком Аа, захватывают усадьбу

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Живущие по соседству овцы иногда забредают на историческую веранду усадьбы.

ФОТО: Хейли Сибритс

Овцы мызы Аа, которые, по утверждению хозяина, были взяты с целью приведения усадебного парка в порядок, имеют доступ и к веранде усадебного особняка - ущерба зданию это не наносит, однако Департамент охраны памятников старины уместным это не считает.

Руководитель отдела культуры газеты "Postimees" Хейли Сибритс, уроженка деревни Аа, опубликовала в социальных сетях в понедельник фотографии овец, разгуливающих по лестнице особняка мызы Аа, находящегося под охраной, и того, как веранда исторического здания усыпана овечьими какашками.

"Если бы я увидела такое в советское время, то… Но сегодня? Невероятно. Овцы просто загаживают историческое здание, которое еще несколько лет назад было в хорошем состоянии. У меня нет слов. Эти овцы не случайно выбежали за ограду, они прямо живут под лестницей и на веранде", - рассказывает Сибритс в посте, где она в числе прочего утверждает, что хозяин комплекса Янек Лайнъярв занимается уничтожением мызы.

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