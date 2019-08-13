Выступление Эрика Рейнбока на юниорском ЧМ ограничилось всего одним матчем

Завоевавший нынче на юниорском чемпионате Европы бронзовую медаль и ставший в прошлом году пятым на чемпионате мира Рейнбок в весовой категории до 79 килограммов встретился в квалификационном раунде с армянином Арманом Авагяном. То, что это соперник одного с Рейнбоком класса, подтверждается тем, что на нынешнем ЧЕ они поделили третье место.