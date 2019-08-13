Вт, 13.08.2019
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Выступление Эрика Рейнбока на юниорском ЧМ ограничилось всего одним матчем

На проходящем в Таллинне чемпионате мира Эрику Рейнбоку удалось провести всего один матч, так как он проиграл в квалификационном раунде армянскому борцу, с которым на нынешнем ЧЕ разделил третье место.

ФОТО: Мария Кильк

На стартовавшем в Таллинне чемпионате мира по борьбе среди юниоров числившийся среди претендентов на медали юный идавирусец Эрик Рейнбок ограничился лишь одним матчем.

Завоевавший нынче на юниорском чемпионате Европы бронзовую медаль и ставший в прошлом году пятым на чемпионате мира Рейнбок в весовой категории до 79 килограммов встретился в квалификационном раунде с армянином Арманом Авагяном. То, что это соперник одного с Рейнбоком класса, подтверждается тем, что на нынешнем ЧЕ они поделили третье место.

Рейнбок повел в счете 1:0, однако во второй части схватки армянину удалось сделать прием, который принес ему победу со счетом 4:1. Поскольку сильный армянин выиграл и два следующих матча, у Рейнбока сохранялся шанс принять участие в матче за бронзу, пройдя через утешительный раунд. Однако эта надежда угасла в вечернем полуфинале, когда Авагян со счетом 2:3 уступил российскому борцу Амхаду Ташухаджиеву.

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