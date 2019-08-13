Проектирование нового морского мола в Нарва-Йыэсуу начнется уже в этом году

Горуправа Нарва-Йыэсуу провела госпоставку для выполнения работ по составлению строительного проекта нового мола и одновременно исследованию района устья реки Нарва перед последующими очисткой и углублением.

- Цены ниже ожидавшихся, что порадовало, - прокомментировал "Северному побережью" мэр Максим Ильин.

По его словам, зарегистрированы два предложения: от ТОО "EstKONSULT" - 93000 евро и от ТОО "Reaalprojekt" - 87000 евро (цены без НСО).

Итоги госпоставки горуправой еще не утверждены.

Ильин отметил, что город поначалу планировал потратить на проектирование и исследование 150 тысяч евро, но тут вдруг оказалось возможным уложиться в сто тысяч.

- Эти деньги мы получили от государства и сейчас рассматриваем возможности за остающиеся деньги провести какие-то дополнительные действия в части изысканий и проектирования, - сказал мэр.

По плану проектирование строительства мола продлится год, а исследование устья реки - два года, поскольку там будет дольше изучаться воздействие на окружающую среду.

- Мы планируем успеть подать заявку в госбюджет следующего года, чтобы выделили деньги на строительство мола, - сказал Ильин, подтвердив, что по оптимистичному плану строительство возможно в 2021 году.

Как уже писало "Северное побережье", ныне полуразрушенный старый мол в устье реки Нарва строили и не смогли закончить с 1989 по 1992 год. Недостроенный мол сильно разрушился во время шторма 9 января 2005 года. Даже в потрепанном состоянии он отчасти выполняет свою функцию, защищая речное устье от заиливания, а морской пляж от размывания.

К решению проблемы мола власти Нарва-Йыэсуу вернулись в 2015 году, обратившись к министру окружающей среды и получив полный понимания ответ. Через год при поддержке государства провели необходимое исследование, и оно подтвердило, что полноценная защита устью реки действительно нужна.

В 2019 году Рийгикогу из своих так называемых крышевых денег выделил Нарва-Йыэсуу 200 тысяч евро на составление рабочего проекта нового мола и исследование прилегающей зоны.