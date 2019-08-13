Проектирование нового морского мола в Нарва-Йыэсуу начнется уже в этом году

Строительство нового мола, спасающего от размывания бесценный песчаный пляж курортного Нарва-Йыэсуу, может начаться уже через пару лет.
Горуправа Нарва-Йыэсуу провела госпоставку для выполнения работ по составлению строительного проекта нового мола и одновременно исследованию района устья реки Нарва перед последующими очисткой и углублением.
- Цены ниже ожидавшихся, что порадовало, - прокомментировал "Северному побережью" мэр Максим Ильин.
По его словам, зарегистрированы два предложения: от ТОО "EstKONSULT" - 93000 евро и от ТОО "Reaalprojekt" - 87000 евро (цены без НСО).
Итоги госпоставки горуправой еще не утверждены.
Ильин отметил, что город поначалу планировал потратить на проектирование и исследование 150 тысяч евро, но тут вдруг оказалось возможным уложиться в сто тысяч.
- Эти деньги мы получили от государства и сейчас рассматриваем возможности за остающиеся деньги провести какие-то дополнительные действия в части изысканий и проектирования, - сказал мэр.
По плану проектирование строительства мола продлится год, а исследование устья реки - два года, поскольку там будет дольше изучаться воздействие на окружающую среду.
- Мы планируем успеть подать заявку в госбюджет следующего года, чтобы выделили деньги на строительство мола, - сказал Ильин, подтвердив, что по оптимистичному плану строительство возможно в 2021 году.
Как уже писало "Северное побережье", ныне полуразрушенный старый мол в устье реки Нарва строили и не смогли закончить с 1989 по 1992 год. Недостроенный мол сильно разрушился во время шторма 9 января 2005 года. Даже в потрепанном состоянии он отчасти выполняет свою функцию, защищая речное устье от заиливания, а морской пляж от размывания.
К решению проблемы мола власти Нарва-Йыэсуу вернулись в 2015 году, обратившись к министру окружающей среды и получив полный понимания ответ. Через год при поддержке государства провели необходимое исследование, и оно подтвердило, что полноценная защита устью реки действительно нужна.
В 2019 году Рийгикогу из своих так называемых крышевых денег выделил Нарва-Йыэсуу 200 тысяч евро на составление рабочего проекта нового мола и исследование прилегающей зоны.
Вероятная стоимость строительства нового мола не подсчитана, пока не составлен рабочий проект. Предполагается, что новый будет немного короче старого, но зато по нему пройдет конечный участок берегового променада и мол станет заметным элементом курортной инфраструктуры.