Чт, 15.08.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Шансы вернуть отданные интернет-мошенникам деньги чрезвычайно малы

Согласие на инвестиционные предложения, поступающие по телефону и интернету от незнакомых лиц, обычно оборачивается потерей собственных денег.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Как полиция, так и прокуратура констатируют, что вероятность поимки международных мошеннических групп, работающих по телефону и в интернете, чрезвычайно мала, поэтому единственный надежный способ предотвратить потерю собственных денег - твердый отказ от подобного рода предложений.

В последние месяцы в оперативных сводках по Ида-Вирумаа почти каждую неделю появляется как минимум одно сообщение о людях, попавшихся на удочку инвестиционного предложения, сделанного по телефону. Типичная упрощенная схема выглядит так: жертва получает звонок с незнакомого номера от неизвестного человека, говорящего по-русски, который предлагает возможность заработать путем инвестирования. Поддавшись на умелые уговоры, люди переводят свои сбережения на указанные счета, то есть, как правило, просто их отдают.

Обкрадывают дважды 

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