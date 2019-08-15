Шансы вернуть отданные интернет-мошенникам деньги чрезвычайно малы

В последние месяцы в оперативных сводках по Ида-Вирумаа почти каждую неделю появляется как минимум одно сообщение о людях, попавшихся на удочку инвестиционного предложения, сделанного по телефону. Типичная упрощенная схема выглядит так: жертва получает звонок с незнакомого номера от неизвестного человека, говорящего по-русски, который предлагает возможность заработать путем инвестирования. Поддавшись на умелые уговоры, люди переводят свои сбережения на указанные счета, то есть, как правило, просто их отдают.