В Алутагузе распахнут двери мызные кафе

Мероприятие начнется в 10.00 в кафе парка мызы Иллука, где пройдут целых два концерта. В 10.30 запоют Пеэтер Прикс и Хейди Хиртентреу, которые разогреют публику перед выступлением Эвы и Виллу Талси - они выйдут на сцену ровно в полдень. Работает кафе Хелен.

Впечатлений на целый день

- Иллука в этот день будет первой ласточкой, но посетить стоит все мызные кафе. Особенность нашего края в том, что программа составлена так, чтобы интересно было целый день, - сказала администратор мызы Иллука Эне Раудар.

Вслед за Иллука двери друг за другом распахнут семейное кафе в парке мызы Кийкла, где выступит ансамбль семьи Лайкре, кафе исчезнувшей мызы Ийзаку, где на сцену выйдет ансамбль "Brassical", кафе в парке мызы Мяэтагузе, изюминкой которого станет группа "Naised Köögis", и ночное кафе в парке мызы Пагари, где Ийзакуский театральный кружок сыграет спектакль "Püha läte". Все кафе будут работать три часа.

- В Алутагузеской волости исторически было очень много мыз, и исходя из этого мы хотели дать людям возможность за один день увидеть максимальное их количество, - сказала координатор культурной работы Алутагузеского центра интересов Эле-Рийн Кулламя-Головин.

Приятный симбиоз

Сейчас в волости активно действуют две мызы: в Мяэтагузе и Иллука. Организаторы дня кафе призывают людей обратить внимание на остальные, немного подзабытые усадьбы, ведь у каждой из них своя долгая и увлекательная история.

- Артистов, предлагающих музыкальные впечатления, мы тщательно подбирали с учетом каждой отдельной мызы, а кулинарное своеобразие Алутагузеской волости раскроют наши местные организаторы питания. Вместе получается приятный симбиоз мызной атмосферы, музыки и еды, - отметила Кулламя-Головин.