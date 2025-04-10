Ида-Вирумааская серия забегов стартует нынче в Нарва-Йыэсуу

- Мы продолжим ту же линию: хотя на каждом этапе и по итогам серии будут выявляться лучшие, основное внимание будет уделяться не соревновательным видам спорта, а желанию, чтобы больше наших людей начали двигаться и участвовать в массовых спортивных мероприятиях, - сказал Аво Самбла, член правления Ида-Вирумааского союза спорта и советник по культуре и спорту волости Йыхви, один из организаторов серии, которая проводится уже четвертый год. Он добавил, что не нужно следить за минутами и секундами или за тем, как далеко находятся другие. Стоит двигаться в удобном для себя темпе, наслаждаясь различными спортивными трассами Ида-Вирумаа и чувствуя радость от того, что решил принять участие.