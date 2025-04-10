Ида-Вирумааская серия забегов стартует нынче в Нарва-Йыэсуу

Организаторы Ида-Вирумааской серии забегов, которая стартует 18 апреля с этапа в Нарва-Йыэсуу, хотят побудить большее число идавирусцев двигаться - бегать или ходить.
Этапы Ида-Вирумааской серии забегов 2025 года
- 18 апреля в Нарва-Йыэсуу - забег Юрьевой ночи
- 10 мая в Кохтла-Ярве - забег "Eastman Charity Run"
- 31 мая в Йыхви - забег тюремной службы
- 12 июля в Мяэтагузе - мызный забег
- 23 августа - Люганузеский народный забег
- 5 сентября - Тойлаский народный забег
- 13 сентября - Йыхвиский народный забег
- Мы продолжим ту же линию: хотя на каждом этапе и по итогам серии будут выявляться лучшие, основное внимание будет уделяться не соревновательным видам спорта, а желанию, чтобы больше наших людей начали двигаться и участвовать в массовых спортивных мероприятиях, - сказал Аво Самбла, член правления Ида-Вирумааского союза спорта и советник по культуре и спорту волости Йыхви, один из организаторов серии, которая проводится уже четвертый год. Он добавил, что не нужно следить за минутами и секундами или за тем, как далеко находятся другие. Стоит двигаться в удобном для себя темпе, наслаждаясь различными спортивными трассами Ида-Вирумаа и чувствуя радость от того, что решил принять участие.
Количество участников растет с каждым годом
Самбла рад, что число участников серии забегов с каждым годом увеличивается. В прошлом году в семи этапах приняли участие 2111 человек, и он считает, что в этом году их число вырастет. Для этого будут разыгрываться призы, а также постараются вызвать больший резонанс. "В этом сезоне мы попытаемся привлечь на место забегов больше музыкантов и танцоров, а также организовать небольшую культурную программу в центре соревнований. Мы также надеемся на сотрудничество с теми самоуправлениями, где будет проходить тот или иной этап", - сказал он.
Ида-Вируская серия забегов, которая стартует в Нарва-Йыэсуу в апреле и завершится Йыхвиским народным забегом в сентябре, охватит большинство городов и волостей Ида-Вирумаа. Этапы также пройдут в Кохтла-Ярве, Мяэтагузе, Люганузе и Тойла. Дистанции выбраны таким образом, чтобы их могли пробежать или пройти пешком и те, кто не тренируется каждый день, но ведет активный образ жизни и много двигается.
Некоторые бегуны преодолевают почти все этапы, но одна из целей организаторов - привлечь на старт в каждом месте как можно больше местных жителей, ведь для некоторых это может быть первый опыт участия в массовом спортивном мероприятии. "Мы надеемся, что представители местных городских и волостных управ сами тоже выйдут на старт, а также будут побуждать местных жителей и спортивные клубы к участию. Мы хотим добиться того, чтобы участие в местном этапе стало делом чести для местного сообщества", - сказал Самбла.
Бывали этапы, где число участников превышало 500 человек, а были и такие, где на старт выходила едва ли сотня бегунов и ходоков. Одним из мест, где в этом отношении есть большие возможности для роста, безусловно, является Кохтла-Ярве, один из крупнейших городов Ида-Вирумаа. По информации Самбла, кохтла-ярвеский этап состоится 10 мая в сотрудничестве с местным химпредприятием "Eastman", которое в предыдущие годы организовывало благотворительный забег весной. "Я верю, что совместными усилиями мы сможем привлечь на трассу в Кохтла-Ярве гораздо больше участников, чем раньше", - сказал Самбла.
Нарва-йыэсууская трасса поведет на пляж, в парк и вдоль берега реки
Основными дистанциями стартового этапа серии в Нарва-Йыэсуу 18 апреля станут 3 и 6 километров. Если в прошлом году погода удивила участников Нарва-Йыэсууского забега мокрым снегом и минусовой температурой, то в этом году можно надеяться на более мягкую погоду.
Аво Самбла констатирует, что, хотя большинство людей привыкли ходить на пляж в Нарва-Йыэсуу летом, весенний Нарва-Йыэсуу тоже стоит исследовать, а бег - хороший повод сделать это. Разнообразный маршрут пройдет по городским улицам, береговому променаду, парку и песчаному пляжу. В последней части можно двигаться вдоль берега реки так, что Россия тоже будет видна. "Вы можете увидеть море, реку и почувствовать границу", - отметил Самбла.
По его словам, здорово, когда на этапы Ида-Вирумааской серии забегов приезжают люди из других уголков Эстонии, но в первую очередь они предназначены для жителей Ида-Вирумаа, чтобы побудить их двигаться, будь то бег или ходьба.