В Эстонии съедают мяса больше, чем производят

В 2018 году в Эстонии произвели 76900 тонн мяса, в том числе 41900 тонн свинины, 19300 тонн мяса птицы и 12500 тонн говядины. Общий объем производства мяса был, правда, на 4% выше по сравнению со спадом прошлого года, но все же ниже, чем в другие годы этого десятилетия. По сравнению с 2017 годом сократилось только производство мяса птицы (5%).

Откуда поступает импортное мясо?

Импорт мяса и содержащегося в продуктах мяса вырос на 19%. Несмотря на рост объема экспорта, разрыв между экспортом и импортом значительно увеличился. Ввозимые объемы почти наполовину больше объема экспорта.

Больше всего в Эстонию ввозили мясо птицы, в основном из Финляндии, Литвы и Дании. Свинину в основном импортировали из Германии и Польши, откуда прибыла и большая часть говядины. А большую часть баранины и козлятины привезли в Эстонию из более далеких стран - Новой Зеландии и Испании.

Производство уменьшается

Всего пять лет назад в Эстонии производили 90% потребляемого мяса, но с тех пор самообеспеченность неуклонно снижается.

Также поголовье скота резко сократилось в 2015 и 2016 годах. Хотя в последние годы поголовье скота вновь стало расти, самообеспеченность мясом продолжает снижаться в результате более скромного объема производства и увеличения импорта. В 2018 году уровень самообеспеченности мясом различался в зависимости от вида мяса и составлял 95% для говядины, 74% для свинины, 75% для баранины и козлятины и 47% для мяса птицы.

Больше всего увеличилось потребление мяса птицы, его съедают 31,2 килограмма на человека в год.

Низкий уровень самообеспеченности (то есть менее 100%) свидетельствует о том, что часть потребляемого мяса импортируется из других стран. Всего несколько лет назад только мяса птицы потреблялось больше, чем производилось в стране, теперь эта тенденция распространяется на все виды мяса.

Производят меньше, едят больше

Потребление мяса в Эстонии увеличилось. В 2018 году в Эстонии было съедено 115000 тонн мяса, что на 11% больше, чем годом ранее. Больше всего увеличилось потребление мяса птицы, его съедают 31,2 килограмма на человека в год.

Однако больше всего эстоноземельцы едят свинину. В прошлом году употребили 56500 тонн свиного мяса, или 42,8 килограмма на человека в год. Все чаще на нашем столе появляется говядина. Ее потребление растет в течение последних пяти лет. В 2018 году было съедено десять килограммов говядины на человека. Баранины и козлятины в 2018 году съели менее одного килограмма на человека.