Упрощенная виза привела бы из России в Ида-Вирумаа больше туристов

У разумного правителя это изменение должно вызвать важный вопрос: чему это может нас научить? Может быть, нам стоит взять пример с России и ввести электронную визу для посещения Ида-Вирумаа? Что бы это дало Ида-Вирумаа?

Русский турист известен во всем мире в основном своей щедростью, характером и радушием. Если на границе между Ида-Вирумаа и Россией устранить бюрократический барьер в виде оформления визы, то число российских туристов наверняка возрастет.

Раз после введения безвизового режима с Украиной число украинцев - как работников, так и туристов - в Эстонии резко увеличилось, то упрощенный порядок получения визы наверняка увеличил бы и поток туристов из России. Это приведет сюда больше клиентов, которые увеличат оборот ида-вируских предприятий. С учетом тенденции к росту числа клиентов работодателю потребуется больше рабочих рук, следовательно, работодатель создаст необходимые новые рабочие места.

Можно надеяться, что наши местные предприятия смогли бы качественно обслуживать растущее число туристов. У предпринимателей возникла бы необходимость больше инвестировать в Ида-Вирумаа: возводить новые отели, открывать новые заведения общепита, строить новые центры отдыха, приключенческие парки и аквапарки и так далее. Почему бы не построить совместными усилиями волости и частного сектора аквапарк в Йыхви?

Ориентированные на взаимную выгоду отношения с соседями и возможности улучшить жизнь наших уездов должны бы ведь согласовываться с целями правительства.

Если государство решит ввести электронную визу, то местные самоуправления Ида-Вирумаа могли бы параллельно договориться о введении туристического сбора. Сбор в размере одного или двух евро за день не будет ощутимым для туриста, зато принесет дополнительный доход местным самоуправлениям.

Электронная виза также привлечет сюда больше спортсменов. Уже сейчас в ида-вируских хоккейных и футбольных командах есть отдельные российские спортсмены. Если получение визы упростится, то сюда приедет еще больше профессиональных спортсменов, которые будут устраивать для местной молодежи мастер-классы и тренировочные лагеря.

Официальные отношения между Эстонией и Россией, как известно, не очень теплые, однако на индивидуальном уровне эстонцы и русские более-менее ладят. Подтверждением этого служат общие культурные мероприятия.