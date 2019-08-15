Недавно установленные на дворцовой площади светильники позволят наслаждаться пребыванием в одном из излюбленных мест Оруского парка и в темное время суток. Вскоре слух гуляющих будет услаждать классическая музыка, а взор порадует статуя первого президента Эстонской Республики.

О поддержании красоты и порядка в Оруском парке площадью 74 гектара заботится отдел рекреации RMK. По его оценке, крупнейший ландшафтный парк Эстонии посещает около двухсот тысяч человек в год. Освещение дворцовой площади должно усилить притягательность парка в темное время суток.