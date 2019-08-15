ОДИН ВОПРОС: Почему Йыхви должен поддерживать клуб госчиновников?

Объединяющий занятых в разных сферах чиновников и работающий в Йыхви клуб госчиновников (ERAK) ходатайствует перед Йыхвиской волостью о ежемесячной поддержке в размере 150 евро.
Советник Йыхви по развитию и член ERAK РЕЙН ЛУУЗЕ:
- Я знаю, что число членов клуба активно растет, и то помещение, что используется в концертном доме для мероприятий, уже тесновато. Цель, очевидно, получить более просторное помещение или помощь в покрытии расходов на деятельность. Членский взнос в клубе составляет 10 евро в месяц, для проведения мероприятий деньги собирают дополнительно, также нас поддерживает из своего бюджета Министерство юстиции.
Поскольку основная деятельность клуба ведется в Йыхви и большая часть чиновников живет и работает тоже в Йыхви, то в каком-то смысле логично, чтобы и йыхвиское самоуправление выделяло клубу какую-нибудь сумму.