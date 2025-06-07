ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Дмитрий Дмитриев

На этой неделе старейшина волости Люганузе Дмитрий Дмитриев стал одним из тех, кто подписал соглашение, согласно которому "Enery Estonia", которая строит в волости ветропарк, проложит прямую электролинию до Кивиылиского бизнес-парка, что позволит предприятиям, которые будут там работать, получать электроэнергию по более выгодной цене. Это конкретный и весомый аргумент, который должен привлечь в Кивиыли новые предприятия.
Волость Люганузе становится мощным экономическим регионом Ида-Вирумаа по нескольким признакам. Если строительство атомной электростанции пока что остается теоретической и отдаленной темой, то подготовка к строительству завода "VKG" по производству биопродуктов продвигается вперед. Началось строительство в бизнес-парке, который долгое время пустовал. При поддержке фонда справедливого перехода в Кивиыли должно быть создано еще несколько крупных предприятий. Кроме того, планируется строительство нескольких ветропарков.
В том, чтобы эти планы не остались только на бумаге, местные власти играют важную роль. С одной стороны, от них зависит, насколько гладко будет работать муниципальная бюрократия, а с другой - какие дополнительные выгоды для развития местной жизни можно будет выторговать.
Хотя на протяжении многих лет волость Люганузе славилась нестабильным политическим климатом, после переворота в начале прошлого года, объединившего бывших оппонентов - Дмитрия Дмитриева и Андреа Эйхе, видимая напряженность была отложена в сторону и местная власть смогла сосредоточиться на развитии волости.