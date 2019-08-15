ВРЕМЯ: Пюхтицкому монастырю - 50 лет

Этот монастырский праздник - так называемый День Пюхтицы - отметят 14-15 августа с большим размахом. На монастырский праздник съехались 7000 паломников. Также прибыл митрополит Александер и вирумааский пробст архиерей А. Мянник вместе с 20 представителями духовенства. Литургию в церквях монастыря отслужит митрополит Александер вместе с 20 церковнослужителями. Важным событием будет и крестный ход от собора к святому источнику. У источника митрополит проведет службу и освятит воду источника. Перед возвращением паломники наберут освященную воду в бутылки.

В Пюхтицком монастыре сейчас 92 монахини. Старшей из них 82 года, самой младшей - 15 лет. ("Põhja Kodu", 14 августа 1939 г.)

Старое здание сомпаской школы сгорело дотла

В результате вспыхнувшего в четверг пожара от старого здания сомпаской школы остались лишь стены.

Когда спасатели подоспели к загоревшемуся в полдень старому двухэтажному каменному зданию школы, оно было полностью объято пламенем. Вскоре обвалилась и крыша. Спасателям потребовалось около шести часов, чтобы справиться с огнем, люди в пожаре не пострадали.

Городские власти закрыли сомпаскую школу из-за небольшого количества учашихся восемь лет назад. По словам главы города Евгения Соловьева, здание было продано одному частному лицу, который, однако, не начал там какой-либо активной деятельности. Хотя здание и приватизировано, пожар, по словам Соловьева, добавил горуправлению еще одну заботу.

- Ясно, что останки сгоревших зданий на главной улице Сомпа портят вид части города. Нам нужно будет теперь повлиять на собственника, чтобы он привел здание в порядок или разрушил его, но сделать это будет нелегко, - признал он.

Только несколько лет назад горуправлению удалось разрушить в Сомпа большую часть ужасающих развалин домов, которые давали основание называть эту часть города "эстонской Чечней".