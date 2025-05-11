На учениях "Ёж" кибервойска отрабатывали один из самых сложных видов боя

Вчера, 9 мая, резервисты и призывники Центра киберопераций и информационных операций Киберкомандования совершенствовали навыки ведения городского боя на городском полигоне боевых действий Рабасааре.
- Наша основная деятельность может заключаться в обеспечении киберзащиты за компьютером, но когда мы находимся в застроенной местности, мы должны быть готовы ко всему и, при необходимости, защищаться от противника, - сказал капитан Рейо Таммеканд, командир подразделения киберзащиты Центра кибер- и информационных операций. - Для нас очень важно интегрировать резервистов и призывников в действующий военный состав и повседневные рабочие процессы, чтобы в будущем они могли действовать самостоятельно в зависимости от ситуации.
Около 40 бойцов подразделения изучили специфику ведения городского боя, начиная с отработки навыков обращения с оружием и особенностей перемещения внутри подразделения в условиях городского боя, заканчивая проникновением в здания и их зачисткой с военной точки зрения. Обучение завершилось сложным упражнением, в ходе которого можно было применить полученные знания на практике.
- Это один из самых сложных видов боя, и учения прошли хорошо - фундамент заложен. Теперь остается только тренироваться в будущем, - подвел итоги учений капитан Таммеканд.
Резервист Карл-Эрик Кару, принимавший участие в учениях, обнаружил, что тактика ведения городского боя, с которой он сталкивался сейчас, существенно отличалась от тактики его срочной службы, поскольку в качестве призывника его боевая подготовка в городских условиях была больше ориентирована на действия пехоты.
- Здесь мы не бросаем гранату в комнату, не устраиваем перекрестный огонь. Мы предполагаем, что тетя Малле находится в комнате. Мы не хотим случайно застрелить ее, - сказал капрал Кару. - Тяжелые учения. Тренировки прошли для нас очень хорошо, хорошо организованы, а продуктовые наборы улучшились во много раз. Не могу ни на что пожаловаться.
Капрал Кару добавил, что сотрудничество с призывниками и действующими военнослужащими проходит очень гладко, и ко всем относятся одинаково. "Если у вас есть предложения и идеи о том, как что-то улучшить, мы всех выслушаем и будем очень дружелюбны", - добавил Кару. - Я обязательно приеду на "Весенний шторм" в следующем году.
Учения "Siil 2025" являются крупнейшими учениями Сил обороны Эстонии в этом году, в ходе которых отрабатываются планирование и проведение военных операций, а также укрепляется взаимодействие между подразделениями Эстонии и стран-союзников. В учениях примут участие действующие военнослужащие, призывники, резервисты, члены Кайтселийта и военнослужащие из стран-союзников. Ожидается, что в международных учениях примут участие более 16 000 бойцов Эстонии и ее союзников.