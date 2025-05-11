На учениях "Ёж" кибервойска отрабатывали один из самых сложных видов боя

- Наша основная деятельность может заключаться в обеспечении киберзащиты за компьютером, но когда мы находимся в застроенной местности, мы должны быть готовы ко всему и, при необходимости, защищаться от противника, - сказал капитан Рейо Таммеканд, командир подразделения киберзащиты Центра кибер- и информационных операций. - Для нас очень важно интегрировать резервистов и призывников в действующий военный состав и повседневные рабочие процессы, чтобы в будущем они могли действовать самостоятельно в зависимости от ситуации.

Около 40 бойцов подразделения изучили специфику ведения городского боя, начиная с отработки навыков обращения с оружием и особенностей перемещения внутри подразделения в условиях городского боя, заканчивая проникновением в здания и их зачисткой с военной точки зрения. Обучение завершилось сложным упражнением, в ходе которого можно было применить полученные знания на практике.

- Это один из самых сложных видов боя, и учения прошли хорошо - фундамент заложен. Теперь остается только тренироваться в будущем, - подвел итоги учений капитан Таммеканд.

Резервист Карл-Эрик Кару, принимавший участие в учениях, обнаружил, что тактика ведения городского боя, с которой он сталкивался сейчас, существенно отличалась от тактики его срочной службы, поскольку в качестве призывника его боевая подготовка в городских условиях была больше ориентирована на действия пехоты.