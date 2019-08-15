На фестивале "Go Narva!" Нарвский замок предстанет в привычном виде в последний раз

Продолжающаяся реконструкция Нарвского замка уже в ближайшее время затронет и двор внутри крепости. Реновация западного двора должна начаться уже в конце этого или начале следующего года. Как рассказал руководитель мероприятий Нарвского музея Михаил Переточкин, завершится этот процесс, скорее всего, не ранее конца 2020 года. Таким образом, как минимум следующим летом крупные мероприятия в Нарвском замке проводиться не будут, а после двор замка для посетителей будет открыт в обновленном виде. Это значит, что 19 августа в ходе фестиваля "Go Narva!" у жителей и гостей города будет последняя возможность посетить масштабное культурное мероприятие во дворе Нарвского замка в его классическом, нетронутом виде.