На фестивале "Go Narva!" Нарвский замок предстанет в привычном виде в последний раз

Музыкальный фестиваль "Go Narva!", который состоится 19 августа, станет последним крупным мероприятием, которое пройдет во дворе Нарвского замка перед его реконструкцией. На время ремонта вход в замок будет закрыт, а территория внутри него в дальнейшем претерпит значительные изменения и приобретет более современный вид.
Продолжающаяся реконструкция Нарвского замка уже в ближайшее время затронет и двор внутри крепости. Реновация западного двора должна начаться уже в конце этого или начале следующего года. Как рассказал руководитель мероприятий Нарвского музея Михаил Переточкин, завершится этот процесс, скорее всего, не ранее конца 2020 года. Таким образом, как минимум следующим летом крупные мероприятия в Нарвском замке проводиться не будут, а после двор замка для посетителей будет открыт в обновленном виде. Это значит, что 19 августа в ходе фестиваля "Go Narva!" у жителей и гостей города будет последняя возможность посетить масштабное культурное мероприятие во дворе Нарвского замка в его классическом, нетронутом виде.
- По поводу последней возможности посетить крупный концертный проект, перед тем как двор изменит свой привычный вид, - это действительно так. "Go Narva!" завершает сезон крупных мероприятий в замке перед его закрытием на реновацию, - пояснил Михаил Переточкин.
Однодневный фестиваль "Go Narva!" пройдет в преддверии Дня восстановления независимости Эстонии. В рамках фестиваля на сцену выйдут известные российские группы "Uma2rman", "Чиж & Cо", "Полюса", легенды эстонской сцены "Terminaator", группа "Леприконсы" и нарвская рок-группа "AveNue". Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на официальной странице мероприятия по адресу: www.gonarva.ee.