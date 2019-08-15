"Kirde Rock" переезжает в волость Тойла

Организатор фестиваля "Kirde Rock" Янек Пахка сказал, что так как первая ласточка в прошлом сентябре оказалась успешной и они получили множество положительных откликов о мероприятии, решили продолжать и постараются сделать фестиваль ежегодным. А нынешняя встреча с любителями рок-музыки состоится в парке деревни Ярве, который в народе называют "графскими развалинами".

- Причина смены места дислокации одна: нам показалось здесь удобнее, чем в кохтла-ярвеском Народном парке, потому что помимо концерта мы пробуем организовать ярмарку антиквариата и ремесел, то есть "движуху" в парке начать с самого утра, - объяснил Янек. - Предложение получило активный отклик - уже зарегистрировались три десятка продавцов из разных регионов страны, даже из Сааремаа приедут. Ярмарка не будет похожа на те, к которым привыкли жители региона, прежде всего ассортиментом товаров. Естественно, будет широко представлена также местная еда.

Ярмарка начнет работу с утра, а поднимать настроение посетителям днем обещают коллективы "Detail" и "Meelis band". Янек добавил, что рядом с концертной площадкой будет организована автомобильная парковка. "Мы не уезжаем далеко от кохтлаярвесцев, по расстоянию из Ярвеской части города дойти сюда пешком займет времени столько же, сколько на край паркового озера, а жителям Ахтме даже ближе ехать", - смеется он.

Хендлайнером программы "Kirde Rock" на этот раз станет группа "Sõpruse Puiestee", которую, по мнению Янека, даже представлять не надо - любители рока отлично знают героев эстонского меланхолического рока, действующего на местной музыкальной арене более 15 лет. Все это время она стоит на двух столпах - печально-вдумчивых текстах Майта Вайка и простых, но обаятельных гитарных ходах Аллана Вайнола. В Кохтла-Ярве они еще не выступали, но в прошлом году Аллан Вайнола участвовал в "Kirde Rock" в составе другого музыкального коллектива.