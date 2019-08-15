В Нарва-Йыэсуу люди выступили в защиту бани и ее хозяина

Жители Нарва-Йыэсуу выступили в защиту бани, которую местная власть решила забрать у предпринимателя-арендатора и передать муниципальному коммунальному предприятию. Сам бизнесмен тоже считает, что город поступает нечестно, учитывая, сколько уже сделано для популярного и перспективного заведения.
Немногим менее двухсот клиентов нарва-йыэсууской бани подписали и направили местным властям обращение с одной просьбой - продлить договор аренды с предпринимателем Романом Бойко (ТОО "Puhtus ja Hoolitsus").
"За многие годы до него это городское имущество было амортизировано до такой степени, что использование его по назначению стало практически невозможным. Его состояние создавало не только неудобства, но и было опасным для здоровья людей. Роман Бойко за время аренды, сравнительно небольшое, успел произвести много перемен в здании и его оборудовании, как снаружи, так и внутри", - сказано в обращении.
Бойко в комментарии "Северному побережью" подтверждает, что баня - дело не прибыльное, и до него никто из бизнесменов не хотел за нее браться. "Это нерентабельно, этим надо заниматься так, будто это твое родное".
Баня с душой
Роман Бойко - известный в регионе предприниматель, прославившийся как хозяин суперпопулярного у местных и туристов арт-клуба "Ро-Ро" на берегу пограничной реки Нарва. Он также стал одним из героев заявки Нарвы на титул культурной столицы 2024 года, благодаря тому, что в "Ро-Ро" кипит творческая жизнь, выступают андеграундные команды.
Баня в Нарва-Йыэсуу - еще одно детище Бойко, и ее он развивает тоже в направлении клуба, чтобы это было место, где хорошо и попариться, и пообщаться. Строил также планы на банный фестиваль.
Клиенты бани старания оценили. В обращении к властям отмечается, что в муниципальном здании бани заменены окна, двери и кровля, местами отремонтирован фасад, реновирован теплоузел и построена новая дымовая труба, установлены противопожарная сигнализация, видеоохрана и т.д.
"Во вспомогательных помещениях и в зоне отдыха все приведено в приличный вид, покрашено, отремонтировано. Персонал вежлив, приветлив и аккуратен. Приведена в порядок и окружающая территория. Есть место для отдыха, чтобы остыть после парилки и полюбоваться речкой. Есть возможность спуститься по лестнице к реке", - говорится в коллективном обращении.
Бойко сказал "Северному побережью", что он не имеет отношения к обращению, хотя знает про эту народную инициативу.
Сменится оператор бани
Договор аренды принадлежащего городу здания бани подписал с ТОО "Puhtus ja Hoolitsus" в лице Романа Бойко 29 октября 2009 года тогдашний мэр Нарва-Йыэсуу Андрес Ноормяги. Договор не предусматривает арендной платы и дает предпринимателю свободу деятельности.
Срок действия десятилетнего контракта истечет 1 ноября. Нынешний мэр Максим Ильин подтвердил "Северному побережью": горуправа не продлит договор.
- Мы собираемся в сентябре послать предпринимателю уведомление, что не будем продлевать договор. Планируем эту баню передать в обслуживание нашему городскому предприятию "KA Vaiko AS", которое оперирует также баней в поселке Ольгина. Других реформ в плане бани не будет, - говорит Ильин. - В следующем году планируются небольшие работы по реконструкции - и баня продолжит функционирование.
Объясняя такое решение, мэр также отметил, что предприниматель не выполнил часть предусмотренных в договоре инвестиций, например, о реконструкции фасада. "Кроме того, поскольку у нас есть муниципальное предприятие, которое занимается теми же услугами, городу будет проще инвестировать в эту сферу и развивать ее", - повторил Ильин.
- Так как у нас по соседству с баней открылся порт, мы думаем часть помещений второго этажа сделать помещениями для отдыха прибывающих гостей. Там когда-то было кафе, хотим его реанимировать, а потом можно сдать его кому-то в долгосрочную аренду, - рассказал Ильин о планах мэрии.
Насчет обращения мэр сказал, что люди беспочвенно боятся закрытия бани. "Мы обязательно ответим гражданам - я сам напишу ответ", - подытожил Ильин.
Потерянные вложения
Роман Бойко очень разочарован решением властей Нарва-Йыэсуу не продлевать договор. Называет это обманом или даже мошенничеством с их стороны: дескать, дали сигнал развивать дело, а теперь просто сворачивают сотрудничество.
- Здесь очень много работы, приходится делать много вложений, - рассказывает он. - Мне всегда говорили, что баня нравится и отзывы неплохие, поэтому я так и думал, что будем работать дальше…
По словам Бойко, за десять лет сделано многое. Особая гордость - огромная стальная печь, сконструированная по спецпроекту и выглядящая произведением искусства.
- Мы всё исследовали: сперва сделали в соседнем помещении цех, там сконструировали эту печь весом две с половиной тонны, потом установили ее. И это делалось на условии, что мы и дальше тут работаем, ведь если в бане нет печи, то дальше можно и не дергаться. Поставили печь, заново перекрыли крышу, отремонтировали стены под ней, которые грозили дальнейшими разрушениями здания, поставили противопожарную сигнализацию, построили дымовую трубу, работаем над внутренними коммуникациями, которые постоянно гниют. Все это тот задел, на который в бане невозможно заработать - его можно только окупить со временем, - Бойко расстраивается, что все сделанные им инвестиции - по прикидкам это порядка 50 тысяч евро - оказываются теперь выкинутыми деньгами.
По убеждению Бойко, баня может окупиться только в комплексе с заведением питания. План открыть кафе-бар на втором этаже у предпринимателя тоже есть, и дело к тому шло. "А сейчас они решили меня сместить отсюда и поставить кого-то своего".
Недоверие к новому оператору
Критически настроенный член Нарва-Йыэсууского горсобрания и один из популярнейших здешних политиков Татьяна Пагаева в комментарии отметила, что решение о смене оператора бани горуправа приняла как-то по-тихому.
- Баня - объект социальный, а все решается в тиши кабинетов: ни люди толком не знают об этом, ни депутаты.
Пагаева также отметила тот факт, что баню передадут муниципальному АО "KA Vaiko", к которому жители курортного города относятся вообще настороженно. Это коммунальное предприятие, доставшееся Нарва-Йыэсуу от присоединившейся к нему два года назад Вайвараской волости, только с июля 2019 года начало обслуживать всю коммунальную сферу курорта, сменив прежние коммунальные службы горуправы.
- Мы пока не уверены даже в платежеспособности этого предприятия - и это настораживает, - Пагаева напомнила, что самоуправление оплатило полумиллионный долг "KA Vaiko", возникший в связи с судебной тяжбой после строительства школы в Синимяэ.