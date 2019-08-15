В Нарва-Йыэсуу люди выступили в защиту бани и ее хозяина

Объясняя такое решение, мэр также отметил, что предприниматель не выполнил часть предусмотренных в договоре инвестиций, например, о реконструкции фасада. "Кроме того, поскольку у нас есть муниципальное предприятие, которое занимается теми же услугами, городу будет проще инвестировать в эту сферу и развивать ее", - повторил Ильин.

- Так как у нас по соседству с баней открылся порт, мы думаем часть помещений второго этажа сделать помещениями для отдыха прибывающих гостей. Там когда-то было кафе, хотим его реанимировать, а потом можно сдать его кому-то в долгосрочную аренду, - рассказал Ильин о планах мэрии.

Насчет обращения мэр сказал, что люди беспочвенно боятся закрытия бани. "Мы обязательно ответим гражданам - я сам напишу ответ", - подытожил Ильин.

Потерянные вложения

Роман Бойко очень разочарован решением властей Нарва-Йыэсуу не продлевать договор. Называет это обманом или даже мошенничеством с их стороны: дескать, дали сигнал развивать дело, а теперь просто сворачивают сотрудничество.

- Здесь очень много работы, приходится делать много вложений, - рассказывает он. - Мне всегда говорили, что баня нравится и отзывы неплохие, поэтому я так и думал, что будем работать дальше…

По словам Бойко, за десять лет сделано многое. Особая гордость - огромная стальная печь, сконструированная по спецпроекту и выглядящая произведением искусства.

- Мы всё исследовали: сперва сделали в соседнем помещении цех, там сконструировали эту печь весом две с половиной тонны, потом установили ее. И это делалось на условии, что мы и дальше тут работаем, ведь если в бане нет печи, то дальше можно и не дергаться. Поставили печь, заново перекрыли крышу, отремонтировали стены под ней, которые грозили дальнейшими разрушениями здания, поставили противопожарную сигнализацию, построили дымовую трубу, работаем над внутренними коммуникациями, которые постоянно гниют. Все это тот задел, на который в бане невозможно заработать - его можно только окупить со временем, - Бойко расстраивается, что все сделанные им инвестиции - по прикидкам это порядка 50 тысяч евро - оказываются теперь выкинутыми деньгами.

По убеждению Бойко, баня может окупиться только в комплексе с заведением питания. План открыть кафе-бар на втором этаже у предпринимателя тоже есть, и дело к тому шло. "А сейчас они решили меня сместить отсюда и поставить кого-то своего".

Недоверие к новому оператору

Критически настроенный член Нарва-Йыэсууского горсобрания и один из популярнейших здешних политиков Татьяна Пагаева в комментарии отметила, что решение о смене оператора бани горуправа приняла как-то по-тихому.

- Баня - объект социальный, а все решается в тиши кабинетов: ни люди толком не знают об этом, ни депутаты.

Пагаева также отметила тот факт, что баню передадут муниципальному АО "KA Vaiko", к которому жители курортного города относятся вообще настороженно. Это коммунальное предприятие, доставшееся Нарва-Йыэсуу от присоединившейся к нему два года назад Вайвараской волости, только с июля 2019 года начало обслуживать всю коммунальную сферу курорта, сменив прежние коммунальные службы горуправы.