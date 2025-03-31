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Бассейну при академии МВД в Нарве снова ищут оператора

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В настоящее время в роли оператора бассейна выступает RKAS.
В настоящее время в роли оператора бассейна выступает RKAS. Фото: Илья Смирнов

Фирма по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS) в понедельник объявила новый концессионный конкурс для поиска оператора бассейна в учебно-жилом комплексе Академии МВД в Нарве - в настоящее время в роли оператора выступает сама RKAS.

"Цель тендера - найти профессионального управляющего для бассейна, поскольку это не является нашей основной деятельностью. Нам также известны несколько активных заинтересованных лиц в этом регионе", -  сообщили порталу Rus.ERR в пресс-службе RKAS.

В 2023 году RKAS уже пыталась найти оператора для бассейна, но безуспешно. В итоге госкомпания с 6 ноября 2023 года взяла управление объектом в свои руки. В конце 2024 года RKAS вновь попыталась найти оператора, но конкурс провалился.

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