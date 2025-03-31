Фирма по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS) в понедельник объявила новый концессионный конкурс для поиска оператора бассейна в учебно-жилом комплексе Академии МВД в Нарве - в настоящее время в роли оператора выступает сама RKAS.
Бассейну при академии МВД в Нарве снова ищут оператора
"Цель тендера - найти профессионального управляющего для бассейна, поскольку это не является нашей основной деятельностью. Нам также известны несколько активных заинтересованных лиц в этом регионе", - сообщили порталу Rus.ERR в пресс-службе RKAS.
В 2023 году RKAS уже пыталась найти оператора для бассейна, но безуспешно. В итоге госкомпания с 6 ноября 2023 года взяла управление объектом в свои руки. В конце 2024 года RKAS вновь попыталась найти оператора, но конкурс провалился.