Бассейну при академии МВД в Нарве снова ищут оператора

"Цель тендера - найти профессионального управляющего для бассейна, поскольку это не является нашей основной деятельностью. Нам также известны несколько активных заинтересованных лиц в этом регионе", - сообщили порталу Rus.ERR в пресс-службе RKAS.

В 2023 году RKAS уже пыталась найти оператора для бассейна, но безуспешно. В итоге госкомпания с 6 ноября 2023 года взяла управление объектом в свои руки. В конце 2024 года RKAS вновь попыталась найти оператора, но конкурс провалился.