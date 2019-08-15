Природа Алутагузе приглашает в субботу в гости

В прошлом году Эстонское общество охраны природы провело в Алутагузе свой ежегодный слет.

- Многие сказали, что теперь вошли во вкус и планируют приехать сюда еще раз, - сказала местный инициатор слета, руководитель Алутагузеского отделения общества Анне Нургамаа.

С тех пор наверняка сюда наведывались, но теперь снова приедут массово - на День природы Эстонии.

Впервые этот день отметили год назад в Варгамяэ - по случаю сотого дня рождения республики. Уже тогда решили, что это может стать новой традицией. Чтобы каждый год представлять традиционные ландшафты и связанную с ними национальную культуру одного региона.

Теперь закладка традиции продолжится в Ийзаку, в сердце национального парка Алутагузе. Организует мероприятие снова Эстонское общество охраны природы при участии "Омнибуса природы" и Министерства окружающей среды.

- Соберется много народа! Поначалу думали, что приедет автобусов пять, но, судя по всему, приедет десять, - рассказала Нургамаа.

Самый большой наплыв желающих из Таллинна, откуда прибудет четыре-пять полных автобусов. Приедут также из Тарту, Рапла, Сонда, Кохтла-Ярве… В Кохтла-Ярве автобус отправляется в 11.00 от "Prestone", в Йыхви можно сесть в 11.10 у "Selver". Предварительно нужно позвонить Анне Нургамаа и записаться, поскольку автобусы не резиновые. По состоянию на вторник свободных мест уже практически не было.

На этих же автобусах из Ийзаку отправятся на экскурсии; предлагают три маршрута: куртнаские озера, северное побережье Чудского озера до Васкнарвы и Яама - Пермискюла - Поруни - Куремяэ.

Но сначала, чтобы задать дню нужный настрой, соберутся в 12.00 возле ийзакуской певческой эстрады.

Советник Министерства окружающей среды в области охраны природы Ханно Зингель расскажет об истории создания национального парка, фольклорист и хранитель наследия Малл Хийемяэ поведает о лесных племенах алутагузеского края, которые жили в лесу и кормились им, а натуралист Вахур Сепп расскажет о животных этого края - и у него будут интересные новости.

Яан Тятте привезет музыкальные приветствия от старейшего национального парка (Вильсандиского) самому молодому (Алутагузескому).

Послушать доклады и небольшой концерт приглашаются все желающие, для этого регистрироваться и платить деньги не нужно.