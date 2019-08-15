Мотокроссовая трасса в Пюхайыэ на два дня наполнится рокотом двигателей

- Мероприятие обещает стать вторым по масштабу состязанием по мотокроссу в Ида-Вирумаа в этом году после кивиылиского, - сказал в последние годы уделяющий больше внимания кроссу на выносливость Арго Кеэрме. Поскольку Кивиыли сворачивает мотокроссовые состязания, у пюхайыэского кросса есть надежда стать в уезде представительским состязанием по мотокроссу.

Суббота отдана взрослым мотоциклистам-одиночникам, воскресенье посвятят молодежным классам и популяризации мотокросса среди детей. В оба дня первый старт дадут в 11.30, но посмотреть будет на что и раньше, когда гонщики будут разминаться. В воскресенье в девять часов организаторы в сотрудничестве с АО "RAMO" предложат детям оседлать мотоциклы и примерить экипировку. "В нынешний век гаджетов воспитание молодой смены представляет проблему во всех видах спорта; этим мероприятием мы надеемся расширить базу мотокросса в части как гонщиков, так и зрителей", - сказал Мартин Тоовис из оргкомитета.