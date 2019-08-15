Чт, 15.08.2019
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Регистрация на очередные бесплатные курсы эстонского языка начнется 22 августа

Снимок иллюстративный.

ФОТО: архив

Регистрация на организуемые Фондом интеграции очередные бесплатные курсы эстонского языка начнется 22 августа в 10.00.

Как и в прежние годы, записаться на курсы можно будет через сайт Фонда интеграции по адресу www.integratsioon.ee. Там же уже сейчас можно посмотреть, когда, где и в какое время будут проходить занятия.

Фонд интеграции предлагает бесплатные курсы эстонского языка на категории A2, B1, B2 и C1. 

Этой осенью будет открыто 1104 учебных места на 69 курсах в Таллинне, Тарту, Нарве, Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве.

Примерно половина от общего числа мест на курсах предусматривает обучение эстонскому на уровне В2 и С1. 

Продолжительность курсов составит около 4,5 месяцев.   

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